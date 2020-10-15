Идет управляемая кампания против «Нафтогаза, - народный депутат Инна Совсун

Появление информации об отчете Госаудитслужбы относительно «Нафтогаза» неслучайно – это было специально сделано. Идет управляемая, спланированная кампания. Такое мнение озвучила народный депутат Инна Совсун.



«И Нафтогаз, и ГАСУ подтвердили, что финального вывода аудиторов еще нет. Для меня это сигнал, что что-то нечисто. Иначе зачем появляется в публичном пространстве не финализированный документ? Очевидно, что это кому-то выгодно. И мы видим, что на заседаниях комитета выводы из публикации начинают использовать отдельные народные депутаты, которые традиционно защищают бизнес-интересы Фирташа и Ахметова. До конца понять, чья это игра, сложно. Но такая игра идет», - отметила народный депутат.



По мнению Инны Совсун, ситуация вокруг «Нафтогаза» и ее руководства негативно влияет на привлечение иностранных инвестиций в Украину.



«Президент, Кабмин пытаются привлечь иностранных инвесторов. Сообщение о выводах ГАСУ по Нафтогазу – это плохой сигнал для инвесторов, уже появились проблемы с привлечением инвестиций», - отметила Инна Совсун.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об аудите финансовых документов НАК «Нафтогаз Украины», который проводит Госаудитслужба (ГАСУ). Однако, по данным экспертов, финальный документ о таком аудите не был обнародован.

Как ранее сообщалось, энергоэксперт Сергей Фурса сообщил, что события, происходящие вокруг НАК "Нафтогаз Украины", говорят о попытке ведущих политических сил получить контроль над крупнейшей госкомпанией страны, и это первый раунд борьбы.