В Украине диагноз "коронавирус" ставят и без положительного ПЦР-теста, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полтора-два месяца ставят диагноз "коронавирус" без позитивного ПЦР-теста, а по симптоматике. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу".

По его словам, именно столько времени в стране нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестированием.

"По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено стандарту. По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными по подтвержденному диагнозу "COVID-19" . Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", – говорит Степанов.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, кто имеет право на бесплатное тестирование на коронавирус.