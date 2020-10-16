Статистика коронавируса в Киеве на 16 октября: 455 новых случаев, 22 умерших

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 455 новых случаев коронавируса, 22 человека умерли.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 столице уже 29 412.

В частности, среди заболевших 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от двух до 16 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 17 врачей.

В больницы госпитализированы 82 пациента. Остальные – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено в Оболонском районе – 88, Дарницком – 64, и в Подольском районе – 52 случая.

Отметим, в Киеве по состоянию на 13 октября COVID-19 обнаружили у 397 человек. 10 больных умерли, по состоянию на 14 октября в Киеве от коронавируса умер 21 пациент. Это было самое большое суточное количество умерших от COVID-19 в столице с начала эпидемии. По состоянию на 15 октября в Киеве диагностировали 445 новых случаев заражения коронавирусом, еще 17 человек умерли.