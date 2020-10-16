Кабмин хочет ввести штрафы за маски на подбородках: сколько придется платить

Кабинет министров Украины разработал законопроект, который должен заставить украинцев носить маски не на подбородках, от чего их эффективность сводится к нулю, а в правильной части лица, прикрывая рот и нос. Если законопроект примут, то за ношение маски в общественных местах и в транспорте не по инструкции нужно будет платить штраф в 170 грн, сообщает "Обозреватель".

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

За повторное нарушение инструкций по ношению маски оштрафуют уже на 255 грн.

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – рассказал о законопроекте глава Минюста Денис Малюська.

Юрист Александр Плахотник объяснил, что это - административное нарушение, выписать протокол за него и наложить штраф может сотрудник полиции.

"Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски", – размышляет юрист.

Кабмин разработал и второй законопроект, по которому будут штрафовать уже предприятия. Тот, кто пустит в общественное место, транспорт или заведение посетителя, у которого маска находится на подбородке, вынужден будет заплатить штраф от 3400 до 5100 грн.

Юрист Плахотник подчеркивает, что санкция предусмотрена и "за непринятие мер". Если человек зашел в помещение с правильно надетой маской, а потом ее снял или опустил на подбородок, но его не попросили вернуть маску на прежнее место, то за этого тоже могут выписать штраф.

Напомним, с 2021 года в Украине вырастут налоги для ФЛП.