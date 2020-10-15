В Украине вырастут налоги: сколько ФЛП нужно будет платить в 2021 году

Из-за роста официальной минимальной заработной платы и прожиточного минимума в 2021 году вырастут и различные группы налогов. Изменения коснутся и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает Обозреватель.

В течении 2021 года налоги для ФЛП возрастут дважды. Первый раз - с 1 января.

Первая группа единого налога:

единый налог увеличится с 219,7 до 227 грн (10% прожиточного минимума);

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки);

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

Второй раз повышение налоговых ставок для ФЛП ожидается с 1 июля.

Первая группа:

единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума);

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки);

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

29 августа 2020 года был подписан закон, согласно которому минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября увеличилась до 5000 грн, с 1 января она будет составлять 6000 грн, а с 1 июня - 6500 грн.

Стоит отметить, что Кабмин предлагает увеличить и ряд других налогов. К примеру, хотят на 11,6% увеличить акциз на алкоголь, что приведет к его подорожанию. Также планируют на 11,6%-12% повысить экологических налог за использование водного, радиочастотного и лесного ресурсов.

Напомним, Фокус рассказывал как налог "за пиратство" поднимет цены на технику.