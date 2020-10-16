В Киев позже, чем обычно пришла метеорологическая осень

15 октября в Киеве пришла метеорологическая осень – это позднее всего за всю историю наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Впервые за 140 лет в этом году праздник Покровы завершил метеорологическое лето", – сказано в сообщении.

15 октября среднесуточная температура упала ниже 15 градусов и составила +12.

В обсерватории отмечают, что позднее всего осень приходила 7 октября в 1999 году.

Метеорологическое лето в 2020 году началось 5 июня, а закончилось – 14 октября, длившись 132 дня. Дольше всего лето длилось в 2012 году – 166 дней.

Напомним, в среду, 14 октября, в Карпаты добрался активный циклон, который принес с собой снег и снижение температуры. По данным синоптиков, температура на высокогорье Карпат упада до -1,5 и -1,6 градусов.