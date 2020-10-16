Фокус подведет итоги голосования в интернет-рейтинге "Самые влиятельные женщины Украины" 19 октября

Ознакомиться с интернет-рейтингом самых влиятельных женщин по версии читателей Фокуса и оставить свой голос можно здесь.

Интернет-рейтинг создавался и наполнялся параллельно с работой над редакционным рейтингом, который поступил в продажу сегодня, а на сайте будет опубликован в понедельник, 19 октября. Одновременно мы подведем итоги онлайн-голосования.

Гугл-форма для предложения своей кандидатуры была заполнена более 1000 раз. Мы внимательно изучили и обсудили каждую предложенную участницу. Конечно, поступали и шуточные предложения. Например, сразу несколько человек попросили добавить в рейтинг Верку Сердючку. Но большинство читателей отнеслись к предложению серьезно.

Лидеры голосования менялись несколько раз. На первых позициях побывали Ульяна Супрун, Марина Порошенко, Юлия Тимошенко и Ольга Шарий. С победительницей голосования Фокус запишет интервью.

На момент написания новости пятерки в трех категориях выглядят так:

Лидеры и рулевые

1. Юлия Тимошенко

2. Елена Кондратюк

3. Марина Порошенко

4. Ирина Верещук

5. Ирина Геращенко

Стратеги и бизнесвумен

1. Галина Герега

2. Елизавета Коробченко

3. Юлия Федив

4. Вера Платонова

5. Ольга Айвазовская

Кумиры и мастера

1. Ольга Шарий

2. Елена Лукаш

3. Олеся Медведева

4. Диана Панченко

5. Ульяна Супрун

С участницей, которая окажется на первом месте в интернет-рейтинге самых влиятельных по версии читателей нашего сайта, мы запишем интервью.