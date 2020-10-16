АМКУ просит одесских виноделов не выдавать свои напитки за французские
Антимонопольный комитет просит "Одесский коньячный завод" не распространять на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты покупателями как информация об иностранном происхождении напитков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В АМКУ считают, что такие этикетки вводят в заблуждение покупателей.
Речь о изделиях предприятия "Шампанское Украины с названиями "GRANDE FRANCE" брют", "Шампанское Украины" GRANDE FRANCE" полусухое", "Шампанское Украины полусладкое", "Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый "ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ".
Фото: amcu.gov.ua
Эти напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения.
"Единственное, что их связывает с Францией – использование при производстве дрожжей, селектированных Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции", – объясняют в АМКУ.
Отметим, для Украины закончился переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Поэтому Торгово-промышленная палата (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на алкогольные напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес". Cтранами происхождения, которые могут использовать эти названия, соответственно являются Франция, Италия и Испания.