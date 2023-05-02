Первый день после войны: в МВД рассказали, что ждет Украину после победы

В документе под названием "Безопасная страна" будут прописаны механизмы улучшения криминогенной ситуации, обеспечение физической и ментальной безопасности украинцев, а также разноплановые меры для реабилитации и ресоциализации ветеранов.

Профильные министерства начали работу над документом под кодовым названием "Безопасная страна", в котором идет речь о том, как будут жить украинцы после окончания российско-украинской войны. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 2 мая.

"Социальные, экономические проблемы, вызванные войной, заставляют нас готовиться к первому дню после победы. Поэтому сегодня мы готовим всеобъемлющий документ – это будет либо стратегия, либо закон о том, как будет жить страна после войны", — сказал Клименко.

Глава профильного министерства также рассказал, какие именно сферы жизни будет регулировать документ "Безопасная страна".

Стратегия "Безопасная страна": что она предусматривает

В первую очередь документ будет направлен борьбу с криминогенной обстановкой в Украине. По словом Клименко, особенно тяжелым в этом плане будет первое десятилетие после окончания боевых действий. Поэтому страна уже нуждается в действенных механизмах, которые не допустили бы свободный оборот оружия.

Кроме того нужно будет обеспечивать безопасное пребывание в учебных заведениях, на улицах, в торговых центрах, на вокзалах и на остановках.

"Это будет либо стратегия, либо закон о том, как будет жить страна после войны, как нам построить и удержать безопасную среду внутри нашей страны", — поделился с журналистами министр внутренних дел.

Второй пункт будет посвящен созданию новых рабочих мест и программ для физической и психологической реабилитации украинских военных, которые вернулись из зоны боевых действий.

"Те тысячи бойцов, которые вернутся с фронта, должны ощутить социальную поддержку, психологическую, ощутить, что нужны государству", — подчеркнул глава профильного министерства.

Для этого, по его словам, в МВД уже создали новое подразделение, которое будет заниматься социальной реабилитацией ветеранов российско-украинской войны.

"Очень важно, чтобы военный после ранения, после операции сразу получил помощь и поддержку, понял, что его не бросят завтра — тогда он будет работать на государство", — сказал министр внутренних дел Украины.

Напомним, 2 мая стала известно, что в Украине появится первое мемориальное кладбище для украинских военных. Народные депутаты проголосовали за то, чтобы на его территории с подобающими почестями были похоронены погибшие в российско-украинской войне бойцы.

А в июне 2022 года СМИ написали о том, что во Львове построят центр реабилитации с робопротезированием. По словам главы профильного министерства, из-за войны более 500 украинцев нуждаются в протезировании. Заявленная стоимость проекта составляет 77 миллионов евро.