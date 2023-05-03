Не имели денег и не знали языка: украинцы попали в трудовое рабство в Финляндии, — СМИ

Украинцы работали в плохих условиях и без перерыва, а зарплату либо получали частично, либо вообще не получали. Обвинения в торговле людьми и махинациях предъявлены 11 лицам.

Строители из Украины вместе со строителями из Латвии и Эстонии стали жертвами торговли людьми в Финляндии. Об этом сообщает издание Yle.

Правоохранители Финляндии вместе с коллегами из Эстонии разоблачили случаи торговли людьми при отягчающих обстоятельствах в строительном секторе.

Согласно данным следствия, иностранцев из Украины, Латвии и Эстонии привлекали в Финляндию для работы на строительстве, скорее напоминавшей рабство. "Работодатели" получили от своей преступной деятельности 2,3 миллиона евро.

Обвинения в торговле людьми, махинациях с пенсионными выплатами и преступлениях с использованием огнестрельного оружия выдвинуты 11 лицам.

Подозреваемые привлекали работников к различным работам в сфере строительства через основанные ими фирмы. Приехавших в Финляндию работников вводили в заблуждение и втягивали в долги. Рабочие смены были длинными, без выходных и перерывов, а условия работы плохими. В ряде случаев заработная плата работникам была частично или полностью не выплачена.

"По информации полиции, подозреваемые, например, воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы", – сказал руководитель расследования, комиссар по уголовным делам Марко Хейнонен из Центральной уголовной полиции.

Работников регистрировали как легких предпринимателей в компании, предоставляющей услуги по выставлению счетов, фактически не зная о договоренностях и не понимая, что такое легкое предпринимательство.

"Целью этой договоренности было, среди прочего, избежать исполнения обязанностей работодателя, уменьшить зарплату, перевести деньги от потерпевших к подозреваемым и избежать выплат пенсионного страхования. Легкое предпринимательство позволило искусственно уменьшить заработную плату пострадавших путем вычета из нее разных расходов", – говорит руководитель. расследование Хейнонен.

Организация обещала рабочим бесплатное жилье в Финляндии и зарплату за проделанную работу, а на самом деле из работников вычисляли не только за жилье, но и за спецодежду, и налагали денежные штрафы. Зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю.

Финские строительные компании, в которых работали истцы, не подозреваются в каких-либо уголовных преступлениях.

Напомним, что за полгода полномасштабного вторжения российских войск в Украину 44% украинцев остались без работы, каждый четвертый рискует попасть в трудовое рабство.