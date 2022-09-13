Каждый четвертый: международные эксперты подсчитали, скольким украинцам грозит трудовое рабство

Больше всего недобросовестные работодатели и трудовое рабство угрожают специалистам в сфере строительства, производства и сельского хозяйства.

Related video

За шесть месяцев полномасштабного вторжения российских войск в Украину 44% украинцев остались без работы, а каждый четвертый рискует попасть в трудовое рабство. Об этом сообщила специалистка Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец в интервью "ТСН".

По словам Мидловец, сейчас каждый четвертый украинец готов ради работы нелегально пересечь границу, не оформлять официальных документов при трудоустройстве и отдать свой паспорт работодателю. То есть, сделать те шаги, которые в разы увеличивают риск пострадать от трудовой эксплуатации.

По данным Международной организации по миграции в Украине чаще всего недобросовестные работодатели не выплачивают или задерживают украинцам зарплату, заставляют работать и держат людей в ненадлежащих условиях.

Мидловец особо подчеркнула, что с началом российско-украинской войны изменилась география стран, в которых украинцам более всего угрожает трудовое рабство.

Если до войны это были Россия и Польша, то после 24 февраля первенство заняла Украина.

"За полугодие 2022 года у нас — 50% эксплуатации внутри страны", — сказала она.

Также эксперт добавила, что чаще всего трудовые права украинцев нарушают в сферах строительства, производства и сельского хозяйства.

Ранее Фокус писал о том, есть ли работа для украинцев дома и за рубежом. После большого вторжения российской армии в Украину рынок труда пережил настоящий коллапс: многие компании остановили работу, люди потеряли свои рабочие места и заработки.

Кроем того, мы информировали своих читателей о том, как война "ударила" по доходам украинцев. В июне 2022 года зарплата рядового украинца стала меньше почти на 176 грн, по сравнению с февралем.