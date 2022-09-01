Коснулось каждого: как война "ударила" по доходам украинцев

В июне 2022 года зарплата рядового украинца стала меньше почти на 176 грн, по сравнению с февралем.

Пенсионный фонд Украины рассчитал показатель средней заработной платы за второй квартал этого года. Этот показатель в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии, сообщает пресс-служба ПФУ.

Судя по расчетам ПФУ, средняя зарплата составила:

в январе 2022 года — 14, 5 тыс. гривен;

в феврале — 14,1 тыс. грн;

в марте — 13 тыс. грн;

в апреле — 12 081 тыс.грн;

в мае — 12,5 тыс. грн;

в июне — 13,9 тыс. грн.

Таким образом, в июне по сравнению с февралем, когда российская армия вторглась на территорию нашей страны, украинцы получали на 175,5 грн меньше. Самый минимальный уровень зарплат оказался в апреле — чуть больше 12 тыс. гривен.

У кого самые высокие зарплаты в Украине

Тройка лидеров с высокими средними окладами в течение нескольких военных месяцев, по данным grc.ua, неизменна и выглядит так:

сфера IT;

высший менеджмент;

консалтинг.

В августе в открытых вакансиях предлагали также неплохие зарплаты в сфере бухгалтерского и управленческого учета и маркетинга, рекламы и PR.

Самые низкие зарплаты на протяжении войны у специалистов без опыта работы, охранников, у рабочих профессий, работников сферы HoReCa и у домашнего персонала.

Тем временем уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но также и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.

Ранее в ходе опроса Фокус выяснил, что существенное уменьшение доходов или их исчезновение затронуло более половины граждан.