Торкнулося кожного: як війна "вдарила" по доходам українців
У червні 2022 року зарплата пересічного українця стала меншою майже на 176 грн, порівняно з лютим.
Пенсійний фонд розрахував показник середньої заробітної плати за другий квартал цього року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії, повідомляє пресслужба ПФУ.
Судячи з розрахунків ПФУ, середня зарплата становила:
- у січні 2022 року — 14, 5 тис. гривень;
- у лютому — 14,1 тис. грн;
- у березні — 13 тис. грн;
- у квітні — 12 081 тис. грн;
- у травні — 12,5 тис. грн;
- у червні — 13,9 тис. грн.
Таким чином, у червні, порівняно з лютим, коли російська армія вторглася на територію нашої країни, українці отримували на 175,5 грн менше. Найменший рівень зарплат виявився у квітні — трохи більше ніж 12 тис. гривень.
У кого найвищі зарплати в Україні
Трійка лідерів з високими середніми окладами протягом кількох військових місяців, за даними grc.ua, незмінна і виглядає так:
- сфера ІТ;
- вищий менеджмент;
- консалтинг.
У серпні у відкритих вакансіях пропонували також непогані зарплати у сфері бухгалтерського та управлінського обліку та маркетингу, реклами та PR.
Найнижчі зарплати протягом війни у фахівців без досвіду роботи, охоронців, у робітничих професій, працівників сфери HoReCa та домашнього персоналу.
Тим часом рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Втім , багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок та відпускних.
Раніше під час опитування Фокус з'ясував, що суттєве зменшення доходів або їх зникнення торкнулося більше половини громадян.