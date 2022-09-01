Торкнулося кожного: як війна "вдарила" по доходам українців

У червні 2022 року зарплата пересічного українця стала меншою майже на 176 грн, порівняно з лютим.

Пенсійний фонд розрахував показник середньої заробітної плати за другий квартал цього року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії, повідомляє пресслужба ПФУ.

Судячи з розрахунків ПФУ, середня зарплата становила:

у січні 2022 року — 14, 5 тис. гривень;

у лютому — 14,1 тис. грн;

у березні — 13 тис. грн;

у квітні — 12 081 тис. грн;

у травні — 12,5 тис. грн;

у червні — 13,9 тис. грн.

Таким чином, у червні, порівняно з лютим, коли російська армія вторглася на територію нашої країни, українці отримували на 175,5 грн менше. Найменший рівень зарплат виявився у квітні — трохи більше ніж 12 тис. гривень.

У кого найвищі зарплати в Україні

Трійка лідерів з високими середніми окладами протягом кількох військових місяців, за даними grc.ua, незмінна і виглядає так:

сфера ІТ;

вищий менеджмент;

консалтинг.

У серпні у відкритих вакансіях пропонували також непогані зарплати у сфері бухгалтерського та управлінського обліку та маркетингу, реклами та PR.

Найнижчі зарплати протягом війни у фахівців без досвіду роботи, охоронців, у робітничих професій, працівників сфери HoReCa та домашнього персоналу.

Тим часом рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Втім , багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок та відпускних.

Раніше під час опитування Фокус з'ясував, що суттєве зменшення доходів або їх зникнення торкнулося більше половини громадян.