Надбавки, премии, отпускные. Как меняются зарплаты чиновников во время войны

Пока доходы многих украинцев стремительно падают, в госсекторе остается некая гавань зарплатной стабильности. Фокус выяснил, где в органах власти получают премии и надбавки, и грозят ли госслужащим сокращения.

Высокие зарплаты чиновников традиционно возмущают украинское общество. В 2021 году украинские чиновники получали надбавки в 1000% от оклада "за интенсивность труда", а их месячные вознаграждения порою измерялись сотнями тысяч гривен. К примеру, глава Госагентства развития туризма Украины (ДАРТ) Марьяна Олеськив в декабре 2021 года получила премии, надбавки и другие выплаты в размере 1720,02% от ее месячного оклада – 535 тыс. грн до налогообложения.

Фокус решил выяснить, что происходит с зарплатами чиновников в то время, когда в Украине идет война.

Страна контрастов. Как менялись зарплаты чиновников в Украине

"Еще до начала российского вторжения мы прорабатывали реформу системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, — рассказала Фокусу Наталья Алюшина, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС). – Эта система предполагает введение четкой, прозрачной структуры зарплаты с ограниченными вариативными выплатами до 30% и постоянной долей до 70%".

Предполагалось, что эта модель будет введена в течение 2022-2023 годов.

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Высокие зарплаты и надбавки в госсекторе могут быть вскоре ограничены

Наталья Алюшина отмечает, что в условиях войны после двух секвестров зарплатные фонды в госорганах ощутимо сократились. Собеседница Фокуса добавляет, что ей известно даже о задержках зарплат и общей практике отказа от премий и надбавок за интенсивность.

Тем временем, интерес к необычным назначениям на высокие посты и уровню зарплат чиновников в Украине не утихает даже на фоне горячих новостей с фронта. В частности, в июле стало известно о назначении заместителем министра соцполитики 25-летней Анны Сергеевой с опытом работы в несколько лет в сфере индустрии красоты.

В ответ на запрос СМИ в Минсоцполитики сообщили, что Сергеевой установили оклад в сумме 68643 грн. в месяц.

Для сравнения: зарплата президента Владимира Зеленского в 2022 году составляет 28 тыс. грн в месяц.

Также в июле немалый резонанс вызвала информация об увеличении вознаграждения народных депутатов. Реакцией общества на подобную информационную волну стало создание нескольких петиций, авторы которых призвали снизить зарплаты депутатов до размера минимальной, которая в Украине составляет 6500 грн. до налогообложения.

И совсем недавно Фокус писал, что зарплаты в Украине сократились на 30-40%, так что кандидатам без опыта работы могут предлагать критически низкие зарплаты до 10 тыс. грн. Но в госсекторе ситуация несколько отличается от частных предприятий и фирм.

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"Некоторое количество чиновников продолжает получать премии и надбавки по-прежнему. Такая ситуация сложилась из-за того, что эти чиновники сами себе определяют суммы выплат", — комментирует ситуацию Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

По словам собеседника Фокуса, премии и надбавки урезаны преимущественно у госслужащих низшего звена, большинство из которых теперь получает лишь сумму должностного оклада.

Проведенный НАГС в мае 2022 года опрос 45 тыс. госслужащих показал следующие результаты:

53,6% опрошенных подтвердили уменьшение зарплат с началом войны

с началом войны 35,8% рассказали, что зарплаты остались без изменений

7,6% сообщили о росте зарплат

По словам Алюшиной, наибольшее сокращение зарплаты почувствовали в госучреждениях I уровня юрисдикции (Секретариате Кабмина, аппарате Офиса Президента и в Верховной Раде, где 79,1% респондентов сообщили об уменьшении зарплат с началом войны. То есть, в июле депутаты пытались отыграть утраченное, что в Раде объяснили "перераспределением средств в пределах сметы".

Кстати, Кабмин регулярно обнародует информацию о зарплатах на официальном сайте. Согласно последним данным за июнь, министры получили следующее вознаграждение:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль — 61688 грн. после налогообложения

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22326 грн

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61397 грн

Министром цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61397 грн

Зарплата премьер-министра и зарплаты членов Кабмина, о которых приводится информация в документе, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада. При этом, работники секретариата Кабмина, кроме оклада, получили надбавки за ранг, за выслугу лет и за выполнение особо важной работы, и поэтому их вознаграждение было несколько больше, чем у министров.

[ + – ] В Кабмине ежемесячно обнародуют информацию о зарплатах министров и секретариата Фото: пресс-служба Кабмина [ + – ] Зарплата Шмыгаля, премьер-министра Украины в июне 2022 года составила 61688 грн [ + – ] Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в июне получила 61397 грн Фото: Открытые источники [ + – ] 22326 грн составила июньская зарплата Ольги Стефанишиной, Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Фото: Flickr [ + – ] В июне 2022 года надбавки и премии министрам, информацию о зарплатах которых раскрыл Кабмин, не выплачивались Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля [ + – ] Зарплата президента Зеленского во время войны составляет 28 тис. грн без премий и надбавок Фото: Офис президента [ + – ] Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, в мае получил больше главы государства - 42161 грн

Наталья Алюшина признает, что система оплаты труда на госслужбе непонятна и несправедлива, что особенно ощутимо на уровне районов, где должностные оклады часто бывают меньше минимальной зарплаты.

"На данный момент остро стоит вопрос перераспределения бюджетных средств для повышения зарплат госслужащих низшего звена, поскольку инфляция достаточно высокая, цены на продукты и бытовые товары растут, а зарплаты, наоборот, фактически уменьшаются, — считает Игорь Чудовский. — Однако для такого шага следует провести основательный аудит бюджетных расходов и, возможно, получить поддержку международных партнеров Украины".

Чтобы оптимизация зарплат госслужащих была осмысленной, в НАГС разработали методику функционального аудита, которая позволяет органам власти отказаться от лишних функций и сконцентрироваться на актуальных, в частности – связанных с предоставлением гражданам необходимых услуг.

"После соответствующего анализа госорганы должны определить необходимое количество персонала для выполнения функций, которые действительно актуальны в условиях военного времени. Полученные данные позволят сформировать предложения по оптимизации штата каждого органа власти, сохранить ценные кадры и сэкономить бюджетные расходы", – объясняет Алюшина.

А пока Кабмин повысил зарплаты госслужащим на 200 гривен. В июле появилось постановление КМУ №788, где оклад специалиста госструктур, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, повысили с 5,1 до 5,3 тыс. грн. А должностной оклад чиновников, действующих на территории одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, повышен с 4962 грн. до 5,2 тыс. грн.

Что на местах. Как изменились во время войны зарплаты госслужащих в областях и в районах

Чиновники органов местного самоуправления получают зарплаты из местных бюджетов, а с начала войны и за счет государственного бюджета. Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, уточняет, что в настоящее время в местном самоуправлении можно выделить четыре типа территорий:

временно оккупированные

в зоне боевых действий

освобожденные

тыловые

"Служащие органов местного самоуправления с временно оккупированных территорий работают в совсем ином составе и с совсем другими задачами, чем до войны, — уточняет Оксана Продан. — Доходов в собственные бюджеты эти территории не получают, часть из служащих оказалась в оккупации, часть — за границей, некоторые разбросаны по Украине, поэтому получают минимум, хотя и продолжают работать с другими задачами".

В зоне боевых действий, по словам Продан, общины также имеют ограниченное количество людей на местах со значительно увеличенной нагрузкой и минимизированными доходами. Там главы общин пытаются на месте выравнивать вознаграждения каждого при минимальных возможностях.

[ + – ] В регионах, пострадавших от войны, в местных бюджетах нету средств для повышения зарплаты госслужащим

Собеседница Фокуса добавляет, что на освобожденных территориях собственных доходов местных бюджетов часто бывает недостаточно, многие служащие остаются в эвакуации, а средства для выплаты больших зарплат отсутствуют. В такой ситуации, чтобы вернуть работников на места или сократить их, применяется постановление Кабмина №440 "Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения", о котором подробнее пойдет речь ниже.

Совсем другая ситуация в тех регионах, куда переехало много беженцев с пострадавших от войны территорий Украины.

"В тыловых областях увеличилось количество налогоплательщиков, в бюджет поступают доходы, и есть возможность доплачивать служащим", — сообщает Оксана Продан.

Действительно, пользователи соцсетей порою возмущаются, что некоторые местные чиновники во время войны получают сотни тысяч гривен вознаграждения и позволяют себе дорогой отдых за границей.

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Интересно, что мэры населенных пунктов часто имеют заметно меньшую зарплату, чем их заместители. Оксана Продан уточняет, что мэрам и руководству местных советов размер зарплаты утверждает соответствующий местный совет, что при отсутствии постоянного большинства делает повышение зарплат практически невозможным. Однако, когда мэр имеет в совете уверенное большинство, то контроль за размером их зарплат, по словам собеседницы Фокуса, возможен только со стороны СМИ и оппозиции.

Действительно, региональные СМИ и активисты внимательно следят за образом жизни местных чиновников. В частности, местное издание недавно обнародовало рейтинг зарплат чиновников Кременчуга за июнь:

119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова

104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко

75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому

Также СМИ сообщают, что у городского головы Радивилова Ровенской области и его заместителей зарплаты выше, чем у головы областного центра. Уточняется, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426714 грн.

[ + – ] Пока что Кабмин повысил зарплаты госслужащим на 200 гривен Фото: скриншот

Большие перемены. Происходит ли в Украине сокращение чиновников во время войны

Несмотря на анонсированное сокращение госаппарата, о котором сообщал Фокус, массовые увольнения чиновников пока не происходят.

По информации НАГС, с начала года уволилось почти 12 тыс. госслужащих. Из них 8,5 тысячи человек покинули госслужбу за период с 24 февраля по 1 июля. Как сообщает Наталья Алюшина, в случае необходимости сэкономить средства фонда оплаты труда, работников отправляли в простой или предоставляли им отпуска, в том числе, за свой счет.

Однако определенное количество женщин — госслужащих, вероятно, уволилось из-за норм постановления Кабмина №440, которое устанавливает, что работа госслужащих за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

"Многие женщины, которые до войны работали в бюджетных учреждениях, были поставлены перед выбором: либо вернуться в опасный регион, либо брать отпуск за свой счет, либо получить дисциплинарное взыскание и увольнение, — объясняет последствия этого решения Марина Семенова, адвокат адвокатского бюро ЮФ "Семенова и Партнеры". — Учитывая, что госслужащие не имеют возможности получить выплаты, как внутренне перемещенные лица, одноразовую выплату 6500 грн., которая предусмотрена для наемных работников ("є підтримка"), работать дистанционно и получать зарплату, они вынуждены искать за границей любую работу".

Напомним, по 6500 тыс. грн в рамках инициативы "є підтримка" 25 тысяч украинцев получили ошибочно. Это были сотрудники бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финпомощь. В результате принятых мер средства возвращаются на внебюджетный счет Минэкономики. То есть, "є підтримка", которую госслужащие уже успели истратить, должна быть возвращена.

Как уже писал Фокус, если Минэкономики не сможет добиться от получателя ошибочно перечисленной помощи ее возврат, то возможны судебные решения и взыскание через исполнительное производство.