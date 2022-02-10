Высокие зарплаты и надбавки в госсекторе могут быть вскоре ограничены

В ближайшее время будет изменена система оплаты труда госслужащих. По словам главы НАГС Натальи Алюшиной, оклад чиновников будет составлять 70%, а дополнительные выплаты ограничат 30%.

В ответ на запрос Фокуса в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали о результатах мониторинга оплаты труда госслужащих, которое ведомство провело в 2021 году. Это исследование показало, что в разных министерствах и госорганах уровень оплаты одинаковой работы на аналогичных должностях может отличаться на десятки тысяч гривен.

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К похожим выводам также пришел Фокус, проанализировав ответы на запросы об уровне зарплат руководителей, которое издание направило десяткам госучреждений в январе 2022 года. Как выяснилось, руководителям некоторых госагентств и служб в декабре 2021-го начислили в несколько раз большие вознаграждения, чем министрам. Некоторые госслужащие получили заработок за последний месяц 2021 года в сумме выше 200 тыс. грн. Подробную информацию о доходах госслужащих, в том числе — ответы на вышеупомянутые запросы, в Фокусе можно найти под хештегом #ЗАРПЛАТА ЧИНОВНИКОВ

Сейчас в Украине продолжается реформа системы оплаты труда госслужащих.

"Мы предлагаем модель, которая предусматривает постоянную часть должностного оклада на уровне 70% и дополнительные выплаты — 30%", — рассказала Фокусу глава НАГС Наталья Алюшина. По ее словам, для политических должностей — министров, их заместителей и др. — основной частью вознаграждения также должен стать оклад без непрозрачных и неоправданных надбавок и премий.

Подробнее о зарплатах украинских чиновников и готовящейся реформе этой сферы читайте в статье Фокуса "Премии, надбавки, выплаты", которая опубликована в №6 (746) от 11 февраля 2022 года.