Високі зарплати та надбавки в держсекторі можуть бути незабаром обмежені

Найближчим часом буде змінено систему оплати праці держслужбовців. За словами голови НАДС Наталії Алюшиної, оклад чиновників становитиме 70%, а додаткові виплати обмежать 30%.

У відповідь на запит Фокусу в Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) розповіли про результати моніторингу оплати праці держслужбовців, яке відомство провело у 2021 році. Це дослідження показало, що в різних міністерствах та держорганах рівень оплати однакової роботи на аналогічних посадах може відрізнятись на десятки тисяч гривень.

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Схожих висновків також дійшов Фокус, проаналізувавши відповіді на запити про рівень зарплат керівників, яке видання направило десяткам держустанов у січні 2022 року. Як з'ясувалося, керівникам деяких держагентств та служб у грудні 2021-го нарахували в кілька разів більші винагороди, ніж міністрам. Деякі держслужбовці отримали заробіток за останній місяць 2021 року на суму понад 200 тис. грн. Детальну інформацію про доходи держслужбовців, зокрема відповіді на вищезгадані запити, у Фокусі можна знайти під хештегом #ЗАРПЛАТА ЧИНОВНИКІВ

Наразі в Україні триває реформа системи оплати праці держслужбовців.

"Ми пропонуємо модель, яка передбачає постійну частину посадового окладу на рівні 70% та додаткові виплати — 30%", — розповіла Фокусу голова НАДС Наталія Алюшина. За її словами, для політичних посад — міністрів, їхніх заступників та ін. — основною частиною винагороди також має стати оклад без непрозорих та невиправданих надбавок та премій.

Детальніше про зарплати українських чиновників і реформу цієї сфери, що готується, читайте у статті Фокусу "Премії, надбавки, виплати", яка опублікована в №6 (746) від 11 лютого 2022 року.