Украинским чиновникам повысили зарплаты: сколько денег получат госслужащие

Увеличение окладов объяснили ростом прожиточного минимума с 1 июля. Парламент разрешил чиновникам заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью в военное время.

Кабинет Министров Украины повысил зарплаты работникам государственной службы. Об этом говорится в постановлении правительства № 788.

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Оклад специалиста госструктур, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, повысили с 5,1 до 5,3 тыс. гривен.

Должностной оклад чиновников, действующих на территории одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения вырастет с 4 962 до 5,2 тыс. гривен.

[ + – ] Зарплату чиновникам поднимут на 200 гривен

Жалование ведущих специалистов, работающих на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения поднимут с 5,1 до 5,3 тыс. гривен.

Увеличение окладов на госслужбе стало возможным за счет увеличения прожиточного минимума с 1 июля этого года, пояснили в Кабмине.

Повышение зарплат чиновникам – можно ли подрабатывать?

Верховная Рада Украины 8 июля приняла закон, позволяющий госслужащим и должностным лицам заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

[ + – ] Рада в военное время отменила антикоррупционные ограничения для чиновников

Парламент в военное время отменил антикоррупционные ограничения для чиновников. Разрешение касается госслужащих, кроме категории А, должностных лиц местного самоуправления (кроме 1-3 категорий), если они находятся в отпуске без сохранения заработной платы, в случае простоя или в течение последнего года не проводили проверку своих работодателей.

В мирное время украинские чиновники не могут сочетать работу с другими видами деятельности. Статья 25 Закона "О предотвращении коррупции" делает исключения для преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту.

Отметим, что на украинском рынке труда существенно уменьшилось число вакансий по сравнению с довоенным уровнем. Самыми востребованными сейчас стали продажники, на втором месте – специалисты сферы IТ, интернета и телекома.

Фокус также писал, что средняя зарплата в сфере украинского топ-менеджмента в середине лета составила 55,7 тыс. грн. Но в этой сфере наибольшая конкуренция – на одно рабочее место претендуют минимум 14 человек.