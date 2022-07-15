Українським чиновникам підвищили зарплати: скільки грошей отримають держслужбовці

Збільшення окладів пояснили зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня. Парламент дозволив чиновникам займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю у воєнний час.

Кабінет Міністрів України підвищив зарплати працівникам державної служби. Про це йдеться у постанові уряду №788.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оклад фахівця держструктур, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, підвищили з 5,1 до 5,3 тис. гривень.

Посадовий оклад чиновників, які діють на території одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зросте з 4 962 до 5,2 тис. гривень.

[ + – ] Зарплату чиновникам піднімуть на 200 гривень

Зарплату провідних фахівців, які працюють на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення піднімуть з 5,1 до 5,3 тис. гривень.

Збільшення окладів на держслужбі стало можливим за рахунок збільшення прожиткового мінімуму з 1 липня цього року, пояснили в Кабміні.

Підвищення зарплат чиновникам — чи можна підробляти?

Верховна Рада України 8 липня ухвалила закон, що дозволяє держслужбовцям і посадовим особам займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю.

[ + – ] Рада у воєнний час скасувала антикорупційні обмеження для чиновників

Парламент у воєнний час скасував антикорупційні обмеження для чиновників. Дозвіл стосується держслужбовців, окрім категорії А, посадових осіб місцевого самоврядування (крім 1-3 категорій), якщо вони перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, у разі простою чи протягом останнього року не проводили перевірку своїх роботодавців.

У мирні часи українські чиновники не можуть поєднувати роботу з іншими видами діяльності. Стаття 25 Закону України "Про запобігання корупції" робить винятки для викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту.

Зазначимо, що на українському ринку праці суттєво поменшало вакансій порівняно з довоєнним рівнем. Найбільш затребуваними зараз стали продажники, на другому місці — фахівці сфери ІТ, інтернету та телекому.

Фокус також писав, що середня зарплата у сфері українського топменеджменту в середині літа становила 55,7 тис. грн. Але у цій сфері найбільша конкуренція — на одне робоче місце претендують щонайменше 14 осіб.