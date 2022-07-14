Начальник не потрібний: керівникам під час війни готові платити 35-50 тисяч грн

Український ринок праці — у стані кризи. Кількість вакансій у липні на ринку праці залишається дуже низькою, а зарплати просіли в усіх секторах, не виняток і пропозиції для найвищого керівництва — директорів.

В останні місяці в Україні збільшилася потреба в спеціалістах робітничих професій, менеджерах із продажу, сільського господарства та будівництва. Компанії шукають тих, хто створюватиме, вироблятиме, просуватиме та продаватиме товари й послуги. Про це йдеться в повідомленні кадрового порталу grc.ua.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними фахівців порталу, кількість пропозицій роботи для керівників знизилася в загальній структурі вакансій. Загалом зараз кількість вакансій на кадровому порталі залишається в 4 рази нижчою, ніж було до війни.

Керівники найвищого рівня — професійна сфера, яка найбільше постраждала від кризи. Знайти роботу операційному чи фінансовому директору сьогодні досить проблематично, адже конкуренція серед пошукових систем цієї категорії — одна з найвищих на ринку праці. На одне робоче місце можуть претендувати 14 і більше людей", — зазначають експерти.

Важливо

Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять

За даними grc.ua, в умовах економії та без зайвої потреби в топменеджерах "дорогі" вакансії намагаються не відкривати. Але, з іншого боку, під час погіршення ситуації на ринку праці зайняті співробітники виявляють велику лояльність до роботодавця, цінують робоче місце та не звільняються без зайвої потреби. Отже, як нових вакансій, так і вакансій "на заміну" не надто багато.

Найчастіше як вакансії, так і резюме на керівні позиції розміщували в Києві, Дніпропетровській області, Львові й області, у Хмельницькій і Одеській області.

[ + – ] Під час війни компанії рідко шукають нових керівників, а якщо й відкривають вакансії, то з досить скромним рівнем заробітної плати Фото: Pexels

Роботу в липні пропонують управлінцям у сфері продажу, виробництва, у транспорті й логістиці, у маркетингу, медицині та у сфері інформаційних технологій. У цих категоріях також розміщена максимальна кількість резюме претендентів. Кожне п'яте резюме шукача, який бажає отримати роботу директором, розміщене в категорії "генеральний директор", "виконавчий директор (СЕО)". Шукають роботу комерційного директора 17% кандидатів. Бажає обійняти посаду керівника виробництва чи операційного директора кожен шостий кандидат у сфері вищого менеджменту.

[ + – ] Лише 6% вакансій для керівних посад мають рівень зарплати вище за 100 тис. грн Фото: grc.ua

Щодо рівня зарплат, то в липні зарплати директорів посідають друге місце в рейтингу найвищих окладів. Середня зарплата у сфері топменеджменту в середині літа становить 55,7 тис. грн. Більшу частину (44%) становлять найнижчі компенсації в розмірі від 35,7 тис. грн. У кожній третій вакансії у сфері топменеджменту вказано зарплату від 53,5 тис. грн. Найвищі заробітні плати від 106,8 тис. грн вказані лише у 6% вакансій для директорів.

Важливо

Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом

Нагадаємо, в Україні кількість вакансій на ринку праці в червні становила від 22% до 40% довоєнного рівня, при цьому експерти помітили тренд у бік збільшення кількості пропозицій.

Як повідомляв Фокус, в Україні спостерігається гендерний дисбаланс пропозицій роботи — більшість із них розраховані на чоловіків, тоді як роботу шукають передусім жінки.