В Україні на роботу запрошують чоловіків, хоча шукають роботу найчастіше жінки (інфографіка)

Найбільше сьогодні відкритих вакансій з таких позицій, як охоронець, водій, майстер, вантажник, токар, електрик.

В Україні на цей час спостерігається гендерний дисбаланс пропозицій — більшість із них розраховані на чоловіків, тоді як роботу шукають передусім жінки. Про це, зокрема, йдеться у новій статті Фокусу "Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять".

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Засновниця кар'єрної платформи Happy Monday Анна Мазур розповіла Фокусу, що на різних платформах найбільша кількість вакансій від роботодавців — за такими спеціальностями як охоронець, водій, майстер, вантажник, токар, електрик, продавець, кур'єр, касир. Серед сфер діяльності за кількістю вакансій лідирують інженерія, виробництво, логістика та ІТ.

В Україні велика частка зареєстрованих безробітних — жінки

"Такий розподіл ілюструє сильний гендерний дисбаланс пропозицій: більшість із них розраховані на чоловіків, тоді як роботу шукають насамперед жінки — причому і за кордоном, і в Україні", — наголосила Анна Мазур.

З посиланням на дані Держслужби зайнятості вона зазначила, що станом на 1 травня 61% офіційно зареєстрованих безробітних були жінки (173 тис. осіб) та 39% — чоловіки (110,4 тис. осіб).

Звітуючи за січень-травень, у Держслужбі зайнятості повідомили, що серед жінок рівень зайнятості скоротився з 51,2% до 50,4%, серед чоловіків — з 61,8% до 61,5%. А рівень безробіття серед жінок виріс, а серед чоловіків скоротився.

[ + – ] Рівень зайнятості населення за даними Держцентру зайнятості

За даними кар'єрної платформи Happy Monday, на ринку праці в Україні у червні 2022 року помічені такі тенденції:

кількість вакансій складає від 22% до 40% від довоєнного рівня,

збільшується частка віддалених вакансій, так буде й надалі,

кількість претендентів перевищує кількість відкритих вакансій утричі,

кількість вакансій для фахівців із досвідом до року або без нього зменшилась на 67%,

найпотрібніші фахівці у сфері обслуговування, на виробництві та в IT.

Важливо

Без зарплати та стажу. Як відпустка за власний рахунок впливає на трудовий стаж працівників

Адвокатка, радниця юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Валерія Гудій у колонці для Фокусу нагадала, що у складні часи компанії можуть відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати, але співробітникам варто пам'ятати: нарахування трудового стажу припиняється, як тільки така заява подана.

Раніше Фокус повідомляв, що у травні зарплати майже у всіх сферах впали на 20-60%. Станом на кінець травня роботодавці насамперед шукали продавців та айтішників. А ось у червні ринок праці трохи пожвавішав. Зокрема, зарплати припинили знижуватися, однак і не зростають.