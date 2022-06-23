В Украине на работу приглашают мужчин, хотя ищут работу чаще женщины (инфографика)

Больше всего сегодня открытых вакансий по таким позициям, как охранник, водитель, мастер, грузчик, токарь, электрик.

В Украине на данный момент наблюдается гендерный дисбаланс предложений — большинство из них рассчитаны на мужчин, тогда как работу ищут, прежде всего, женщины. Об этом, в частности, идет речь в свежей статье Фокуса "Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Основательница карьерной платформы Happy Monday Анна Мазур рассказала Фокусу, что на разных платформах наибольшее количество вакансий от работодателей — по таким специальностям, как охранник, водитель, мастер, грузчик, токарь, электрик, продавец, курьер, кассир. Среди сфер деятельности по количеству вакансий лидируют инженерия, производство, логистика и ІТ.

В Украине большая доля зарегистрированных безработных — женщины

"Такое распределение иллюстрирует сильный гендерный дисбаланс предложений: большинство из них рассчитаны на мужчин, тогда как работу ищут, прежде всего, женщины – причем и за рубежом, и в Украине", — подчеркнула Анна Мазур.

Со ссылкой на данные Госслужбы занятости она отметила, что по состоянию на 1 мая 61% официально зарегистрированных безработных были женщины (173 тыс. человек) и 39% — мужчины (110,4 тыс. человек).

Отчитываясь за январь-май, в Госслужбе занятости сообщили, что среди женщин уровень занятости сократился с 51,2% до 50,4%, среди мужчин – с 61,8% до 61,5%. А уровень безработицы среди женщин вырос, а среди мужчин — сократился.

[ + – ] Уровень занятости населения по данным Госцентра занятости

По данным карьерной платформы Happy Monday, на рынке труда в Украине в июне 2022 года замечены такие тенденции:

количество вакансий составляет от 22% до 40% от довоенного уровня,

увеличивается доля удаленных вакансий, так будет и дальше,

количество соискателей превышает количество открытых вакансий в три раза,

количество вакансий для специалистов с опытом до года или без него уменьшилось на 67%,

наиболее востребованы специалисты в сфере обслуживания, на производстве и в IT.

Важно

Без зарплаты и стажа. Как отпуск за свой счет влияет на трудовой стаж сотрудников

Адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Валерия Гудий в колонке для Фокуса напомнила, что в сложные времена компании могут отправлять сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, но сотрудникам стоит помнить: начисление трудового стажа прекращается, как только такое заявление подано.

Ранее Фокус сообщал, что в мае зарплаты почти во всех сферах упали на 20-60%. По состоянию на конец мая работодатели в первую очередь искали продавцов и айтишников. А вот в июне рынок труда немного оживился. В частности, зарплаты прекратили снижаться, однако и не растут.