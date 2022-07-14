Начальник не нужен: руководителям во время войны готовы платить 35-50 тысяч грн

Украинский рынок труда - в состоянии кризиса. Количество вакансий в июле на рынке труда остается очень низким, а зарплаты просели во всех секторах, не исключение и предложения для наивысшего руководства — директоров.

В последние месяцы в Украине увеличилась потребность в специалистах рабочих профессий, менеджерах по продажам, сельском хозяйстве и строительстве. Компании ищут тех, кто будет создавать, производить, продвигать и продавать товары и услуги. Об этом говорится в сообщении кадрового портала grc.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным специалистов портала, количество предложений работы для руководителей снизилось в общей структуре вакансий. В целом, сейчас количество вакансий на кадровом портале остается в 4 раза ниже, чем было до войны.

"Руководители высочайшего уровня – профессиональная сфера, которая больше всего пострадала от кризиса. Количество предложений для представителей высшего менеджмента на сайте grc.ua в июле в 6,7 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Найти работу операционному или финансовому директору сегодня достаточно проблематично, ведь конкуренция среди поисковиков этой категории — одна из самых высоких на рынке труда. На одно рабочее место может претендовать 14 и более человек", — отмечают эксперты.

Важно

Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят

По данным grc.ua, в условиях экономии и без лишней надобности в топ-менеджерах "дорогие" вакансии стараются не открывать. Но, с другой стороны, во время ухудшения ситуации на рынке труда занятые сотрудники проявляют большую лояльность к работодателю, ценят рабочее место и не увольняются без лишней необходимости. Следовательно, как новых вакансий, так и вакансий "на замену" не слишком много.

Чаще как вакансии, так и резюме на руководящие позиции размещали в Киеве, Днепропетровской области, Львове и области, в Хмельницкой и Одесской области.

[ + – ] Во время войны компании редко ищут новых руководителей, а если и открывают вакансии, то с довольно скромным уровнем заработной платы Фото: Pexels

Работу в июле предлагают управленцам в сфере продаж, производства, в транспорте и логистике, в маркетинге, медицине и в сфере информационных технологий. В этих категориях также размещено максимальное количество резюме соискателей. Каждое пятое резюме поисковика, желающего получить работу директором, размещено в категории "генеральный директор", "исполнительный директор (СЕО)". Ищут работу коммерческого директора 17% кандидатов. Хотят занять должность руководителя производства или операционного директора каждый шестой кандидат в сфере высшего менеджмента.

[ + – ] Только 6% вакансий для руководящих должностей имеют уровень зарплаты выше 100 тыс. грн. Фото: grc.ua

Что касается уровня зарплат, то в июле зарплаты директоров занимают второе место в рейтинге самых высоких окладов. Средняя зарплата в сфере топ-менеджмента в середине лета составляет 55,7 тыс. грн. Большую часть (44%) составляют самые низкие компенсации в размере от 35,7 тыс. грн. В каждой третьей вакансии в сфере топ-менеджмента указана зарплата от 53,5 тыс. грн. Самые высокие зарплаты от 106,8 тыс. грн. указаны лишь в 6% вакансий для директоров.

Важно

Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону

Напомним, в Украине количество вакансий на рынке труда в июне составляло от 22% до 40% от довоенного уровня, при этом эксперты заметили тренд в сторону увеличения количества предложений.

Как сообщал Фокус, в Украине наблюдается гендерный дисбаланс предложений работы — большинство из них рассчитаны на мужчин, тогда как работу ищут, прежде всего, женщины.