В Минсоцполитики – новая замминистра: девушка зарабатывает в 2,5 раза больше Зеленского (фото)

Минсоцполитики Украины решило отличиться новым назначением – замминистром по евроинтеграции стала 25-летняя Анна Сергеева. Трудовой стаж девушки – несколько лет в фирме, которая предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Фокус собрал все, что известно о новой чиновнице и ее месте работы.

В Министерстве социальной политики Украины появилась новая замминистра Анна Сергеева. Распоряжение о назначении девушки появилось 10 июня, а к обязанностям она приступила с 14 июня. Об этом говорится в ответе Минсоцполитики Украины на запрос агентства "Украинские новости".

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25-летняя замминистра опередила по зарплате Зеленского

Согласно ответу, девушке платят 68 643 гривны в месяц за ее работу, говорится в ответе на запрос агентства "Украинские новости".

"Согласно приказу Минсоцполитики от 13 июня 2022 №268-к "О назначении Сергеевой А.А." должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеевой Анны Александровны составляет 68 643,00 гривны в месяц", – ответило ведомство.

Надбавки и другие выплаты заместителю министра по евроинтеграции установить еще не успели.

Получается, что молодой специалист смог устроиться в министерство на зарплату в 2,5 раза больше оклада президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что Верховный главнокомандующий получал каждый месяц 28 тыс. гривен.

Услуги парикмахерским и салонам красоты – опыт работы Сергеевой

Судя по биографии Анны Сергеевой, размещенной на сайте Минсоцполитики, она никогда не работала в госсекторе, ее общий трудовой стаж не превышает 3 лет.

Большую часть сознательной жизни она провела в учебе. Образование Сергеева получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2019 году она становится магистром журналистики, а через 2 года – бакалавром по специальности "Право".

Сейчас девушка получает степень PhD по журналистике в этом же институте.

В последние 4 года активно занималась общественной деятельностью по направлениям: социализация детей с физическими и ментальными нарушениями, поддержка одиноких людей пожилого возраста и детей-сирот.

С августа 2021 по июнь 2022 работала советником министра социальной политики Украины на общественных началах, приводят факты ее биографии в министерстве.

[ + – ] Сергеева уделяет время спорту, красоте, саморазвитию и семье

Ее первое реальное место работы – руководитель общества с ограниченной ответственностью "Сервис Ревизор" с апреля 2019 года по июнь 2022 года. Судя по открытым данным, организация основана 28 марта, ее директором является Татьяна Сергеева, а уставной капитал – 90 тыс. гривен.

Основной вид занятости – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а среди других выделены предоставление услуг парикмахерским и салонам красоты и прочая деятельность по охране здоровья.

У себя на странице в Facebook Сергеева отметила, что работала в ТСН (с 9 мая 2017 по 31 декабря 2018 года) и ВВС (с 1 февраля 2014 по 31 декабря 2015 года), но не указала, на какой должности.

"Талант не имеет границ"

Если посмотреть на посты девушки в Facebook, видно, что она занимается разной благотворительностью и посещает различные конференции и форумы. Также она часто путешествует, иногда – по рабочим вопросам.

К примеру, 23 апреля Сергеева отчиталась о ряде встреч украинской мониторинговой группы в Германии по защите прав детей.

"Война. 5 букв. Сколько смысла. Для меня она стала катализатором переоценки ценностей. Кто и что действительно важны в моей жизни. Фото — это отдельная история. Настоящий украинский талант не имеет предела", – подписала она фото профиля в соцсети.

"Какой Евросоюз с такими подходами?"

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, комментируя назначение Сергеевой в Telegram заметил, что в Великобритании за кадровую ошибку в отставку ушел премьер Борис Джонсон.

"У нас уже сутки все общество и СМИ возмущаются назначением 25-летней девушки без опыта заместителем министра соцполитики, ищут ее папика… Вот только премьер Денис Шмигаль как в рот воды набрал, и даже не думает, что-то нам лохам объяснять Какой Евросоюз с такими подходами? К сожалению, в битве между опытом, профессионализмом и волшебными губами, победили губы", – констатировал он.

Политконсультант Сергей Быков не одобрил осуждение в адрес Анны Сергеевой.

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"История вокруг новой замминистра соцполитики очень пахнет какой-то смесью из патернализма, сексизма и нотками эйджизма. Так Европу не строят, скажу я вам", – отметил он в Facebook.

Все же у пользователей соцсетей новое лицо в Минсоцполитики вызвало негативную реакцию. Публичная критика привела к тому, что девушка закрыла страницу в Instagram, пишут СМИ. На нее подписаны более 92 тысяч человек.

"Какого мы должны платить 63 тысячи в месяц этой барышне? У нет никакого опыта работы. Ей 25 лет, а она уже замминистр. У нее первая и единственная работа — директор ООО "Сервис Ревизор". Эта компания создана в 2019 году и не подавала финансовые отчеты. Скорее всего, это фиктивная компания. Министерство социальной политики Украины вы там потерялись во времени? Забыли, что война? Решили трудоустроить родственника или любовницу?" – пишет адвокат Клим Братковский.

Некоторые называют это событие "назначением, которого мы все ждали"

"Чтоб вы понимали всю серьезность информации, до госслужбы Сергеева 3 года руководила фирмой по консультированию бизнеса, парикмахерских и салонов красоты", – отметила пользователь Fаcebook Юлия Гаврилова.

Фокус ранее писал о плачевной ситуации на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны с Россией. Количество вакансий в июне составляет до 40% от довоенного уровня.

По состоянию на 20 июня безработными зарегистрировались 321 тыс. человек. Число соискателей превышает количество открытых вакансий в 3 раза.

Средняя заработная плата в сфере маркетинга, рекламы и PR в открытых вакансиях составляла 19400 грн., в медицине и фармацевтике — 17600 грн., в рабочих специальностях — 11-14 тыс. грн.

Напомним, что на зарплаты украинским военным в месяц из госбюджета идет 40 млрд гривен. Уменьшать выплаты в ВСУ не намерены, а возможное повышение связано с уровнем экономики Украины.