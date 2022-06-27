"Зависит от экономики": в Раде рассказали, повысят ли зарплаты украинским военным

Каждый месяц на зарплаты в ВСУ из бюджета Украины идет 40 млрд гривен. По подсчетам Минобороны, рядовой стрелок, который полмесяца был в зоне боевых действий, получит около 80 тыс. гривен.

Расходы на зарплаты украинским военным в месяц оцениваются в 40 млрд гривен. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич.

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Уменьшать зарплаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) никто не будет, размер выплат напрямую зависит от уровня экономики государства, подчеркнул нардеп.

"Расходы на оборону, конечно, увеличиваются, у нас только заработной платы где-то больше 40 млрд гривен в месяц. Кто-то считал – то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше", — рассказал он.

[ + – ] Завитневич сказал, что можно увеличить уровень оплаты в армии

Завитневич отметил желание увеличить уровень оплаты в ВСУ.

"Посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом Министров и Минфином относительно средств", — пояснил Завитневич.

Зарплаты в ВСУ – сколько получают украинские военные

В конце мая этого года министр обороны Алексей Резников говорил, что зарплату в ВСУ платят двумя траншами по схеме:

месячное жалование (у рядового стрелка это 13-14 тыс. грн);

"надбавки за военное положение", которые зависят от того, где находится боец. В зоне боевых действий она составляет 3 тыс. грн в день, а в не ее – 1 тыс. грн.

Количество дней, которые военный провел в бою и выполнял боевые задачи, определяется боевыми приказами и распоряжениями. Их выдает командование разных структур Сил обороны.

В качестве примера Резников привел размер оплаты рядового стрелка. Если он полмесяца охранял границу с Венгрией, а остальные полмесяца участвовал в боях в Харьковской области или Донбассе, через месяц он получит следующие суммы:

ежемесячное денежное обеспечение (13−14 тыс. гривен в соответствии с должностью и званием);

около 15 тыс. грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;

около 50 тыс. грн. за участие в боевых действиях.

"То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка, составит 78−79 тыс. грн минус отчисления", — объяснял министр.

Глава Минобороны Украины говорил, что чем больше дней военный провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Ежемесячная сумма выплат может сильно отличаться в рамках одной бригады или батальона – отдельные подразделения воюют, а другие стоят в пункте постоянной дислокации.

На вопросы о выплате денежного обеспечения нужно обращаться к командиру или его заместителю по работе с личным составом. Также можно обратиться в финансовую службу части.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после начала полномасштабной войны с РФ обещал выплачивать военнослужащим, которые защищают государство с оружием в руках, зарплаты по 100 тыс. гривен.

Фокус ранее писал, что в Украине средняя зарплата упала на 10% по сравнению с довоенным периодом, многие работодатели вынуждены были сократить зарплаты на 20-60%.