"Залежить від економіки": у Раді розповіли, чи підвищать зарплати українським військовим

Щомісяця на зарплати для ЗСУ з бюджету України йде 40 млрд гривень. За підрахунками Міноборони, рядовий стрілець, який пів місяця був у зоні бойових дій, отримає близько 80 тис. гривень.

Витрати на зарплати українським військовим за місяць оцінюються в 40 млрд гривень. Про це в інтерв'ю "РБК Україна" сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич.

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Зменшувати зарплати в Збройних силах України (ЗСУ) ніхто не буде, розмір виплат безпосередньо залежить від рівня економіки держави, наголосив нардеп.

"Витрати на оборону, звичайно, збільшуються, у нас тільки заробітної плати десь більше 40 млрд гривень на місяць. Хтось рахував — те, що ми зараз виплачуємо на місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік. Тому тут очевидно більше", — розповів він.

[ + – ] Завітневич сказав, що можна збільшити рівень оплати в армії

Завітневич наголосив на бажанні збільшити рівень оплати в ЗСУ.

"Побачимо, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом Міністрів і Мінфіном щодо коштів", — пояснив Завітневич.

Зарплати в ЗСУ — скільки отримують українські військові

Наприкінці травня цього року міністр оборони Олексій Резніков говорив, що зарплату в ЗСУ платять двома траншами за схемою:

місячну платню (у рядового стрільця це 13-14 тис. грн);

"надбавки за воєнний стан", які залежать від того, де перебуває боєць. У зоні бойових дій вона становить 3 тис. грн на день, а поза нею — 1 тис. грн.

Кількість днів, які військовий провів у бою та виконував бойові завдання, визначається бойовими наказами та розпорядженнями. Їх видає командування різних структур сил оборони.

Як приклад Резніков навів розмір оплати рядового стрільця. Якщо він пів місяця охороняв кордон із Угорщиною, а решту пів місяця брав участь у боях у Харківській області чи на Донбасі, через місяць він отримає такі суми:

щомісячне грошове забезпечення (13-14 тис. гривень відповідно до посади та звання);

близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

близько 50 тис. грн за участь у бойових діях.

"Тобто загальна сума в такому разі для рядового стрільця становитиме 78-79 тис. грн мінус відрахування", — пояснював міністр.

Глава Міноборони України говорив, що чим більше днів військовий провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Щомісячна сума виплат може сильно відрізнятись у межах однієї бригади чи батальйону — окремі підрозділи воюють, а інші стоять у пункті постійної дислокації.

На запитання щодо виплати грошового забезпечення потрібно звертатися до командира або його заступника з роботи з особовим складом. Також можна звернутися до фінансової служби частини.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після початку повномасштабної війни з РФ обіцяв виплачувати військовослужбовцям, які захищають державу зі зброєю в руках, зарплати по 100 тис. гривень.

Фокус раніше писав, що в Україні середня зарплата впала на 10% порівняно з довоєнним періодом, багато роботодавців змушені були скоротити зарплати на 20-60%.