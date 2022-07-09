У Мінсоцполітики – нова замміністра: дівчина заробляє у 2,5 рази більше за Зеленського (фото)

Мінсоцполітики України вирішило відрізнитися новим призначенням — заступником міністра з євроінтеграції стала 25-річна Анна Сергєєва. Трудовий стаж дівчини — кілька років у фірмі, яка надає послуги перукарням і салонам краси. Фокус зібрав усе, що відомо про нову чиновницю та її місце роботи.

У Міністерстві соціальної політики України з'явилася нова заступниця міністра Анна Сергєєва. Розпорядження про призначення дівчини з'явилося 10 червня, а обов'язки вона розпочала з 14 червня. Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики України на запит агентства "Українські новини".

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25-річна заступниця міністра випередила за зарплатою Зеленського

Відповідно до відповіді, дівчині платять 68 643 гривні на місяць за її роботу, йдеться у відповіді на запит агентства "Українські новини".

"Згідно з наказом Мінсоцполітики від 13 червня 2022 року №268-к "Про призначення Сергєєвої А. О." посадовий оклад заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвої Анни Олександрівни становить 68 643,00 гривні на місяць", — відповіло відомство.

Надбавки й інші виплати заступниці міністра з євроінтеграції встановити ще не встигли.

Виходить, що молода фахівчиня змогла влаштуватися в міністерство на зарплату в 2,5 рази більше за оклад президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, що Верховний головнокомандувач отримував щомісяця 28 тис. гривень.

Послуги перукарням і салонам краси — досвід роботи Сергєєвої

Судячи з біографії Анни Сергєєвої, розміщеної на сайті Мінсоцполітики, вона ніколи не працювала у держсекторі, її загальний трудовий стаж не перевищує 3 років.

Більшу частину свідомого життя вона провела в навчанні. Освіту Сергєєва здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2019 році вона стає магістром журналістики, а за 2 роки — бакалавром за спеціальністю "Право".

Зараз дівчина отримує ступінь PhD із журналістики у цьому ж інституті.

В останні 4 роки активно займалася громадською діяльністю за напрямами: соціалізація дітей з фізичними та ментальними порушеннями, підтримка самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.

Із серпня 2021 року по червень 2022 року працювала радницею міністра соціальної політики України на громадських засадах, наводять факти її біографії в міністерстві.

[ + – ] Сергєєва приділяє час спорту, красі, саморозвитку та сім'ї

Її перше реальне місце роботи — керівниця товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ревізор" із квітня 2019 року до червня 2022 року. Судячи з відкритих даних, організація заснована 28 березня, її директором є Тетяна Сергєєва, а статутний капітал — 90 тис. гривень.

Основний вид зайнятості — консультування з питань комерційної діяльності й управління, а серед інших виділено надання послуг перукарням і салонам краси та іншу діяльність з охорони здоров'я.

У себе на сторінці у Facebook Сергєєва зазначила, що працювала у ТСН (з 9 травня 2017 по 31 грудня 2018 року) та ВВС (з 1 лютого 2014 по 31 грудня 2015 року), але не вказала, на якій посаді.

"Талант не має меж"

Якщо подивитися на дописи дівчини у Facebook, видно, що вона займається різною благодійністю та відвідує різноманітні конференції та форуми. Також вона часто подорожує, іноді — з робочих питань.

Наприклад, 23 квітня Сергєєва прозвітувала про низку зустрічей української моніторингової групи в Німеччині щодо захисту прав дітей.

"Війна. 5 букв. Скільки сенсу. Для мене вона стала каталізатором переоцінки цінностей. Хто і що справді важливі у моєму житті. Фото — це окрема історія. Справжній український талант не має межі", — підписала вона фото профілю у соцмережі.

"Який Євросоюз із такими підходами?"

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук, коментуючи призначення Сергєєвої в Telegram зауважив, що у Великій Британії за кадрову помилку у відставку пішов прем'єр Борис Джонсон.

"У нас уже добу все суспільство та ЗМІ обурюються призначенням 25-річної дівчини без досвіду заступником міністра соцполітики, шукають її папіка… Ось тільки прем'єр Денис Шмигаль як у рот води набрав, і навіть не думає, щось нам лохам пояснювати. Який Євросоюз з такими підходами? На жаль, у битві між досвідом, професіоналізмом і чарівними губами, перемогли губи", — констатував він.

Політконсультант Сергій Биков не схвалив засудження на адресу Анни Сергєєвої.

[ + – ] Дівчина хоче принести Україні "глобальну користь"

"Історія довкола нової замміністра соцполітики дуже пахне якоюсь сумішшю з патерналізму, сексизму та нотками ейджизму. Так Європу не будують, скажу я вам", — зазначив він у Facebook.

Усе ж таки у користувачів соцмереж нова особа в Мінсоцполітики викликала негативну реакцію. Публічна критика призвела до того, що дівчина закрила сторінку в Instagram, пишуть ЗМІ. На неї підписано понад 92 тисячі осіб.

"Якого ми повинні платити 63 тисячі на місяць цій панночці? У неї немає ніякого досвіду роботи. Їй 25 років, а вона вже заступник міністр. Вона має першу і єдину роботу — директора ТОВ "Сервіс Ревізор". Ця компанія створена в 2019 році та не подавала фінансові звіти. Швидше за все, це фіктивна компанія. Міністерство соціальної політики України ви там загубилися в часі? Забули, що війна? Вирішили працевлаштувати родича чи коханку?" — пише адвокат Клим Братковський.

Деякі називають цю подію "призначенням, якого ми всі чекали"

"Щоб ви розуміли всю серйозність інформації, до держслужби Сергєєва 3 роки керувала фірмою з консультування бізнесу, перукарень і салонів краси", — зазначила користувачка Fаcebook Юлія Гаврилова.

Фокус раніше писав про плачевну ситуацію на українському ринку праці через повномасштабну війну з Росією. Кількість вакансій у червні становить до 40% від довоєнного рівня.

Станом на 20 червня безробітними зареєструвалося 321 тис. осіб. Кількість претендентів перевищує кількість відкритих вакансій утричі.

Середня заробітна плата у сфері маркетингу, реклами та PR у відкритих вакансіях становила 19 400 грн, у медицині та фармацевтиці — 17 600 грн, у робочих спеціальностях — 11-14 тис. грн.

Нагадаємо, що на зарплати українським військовим у місяць із держбюджету йде 40 млрд гривень. Зменшувати виплати у ЗСУ не мають наміру, а можливе підвищення пов'язане з рівнем економіки України.