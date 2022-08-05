Социалка по ошибке: что будет, если не вернуть ошибочно полученную от государства помощь

Министерство экономики может запросить у получателя соцпомощи ошибочно перечисленные ему деньги, но, если ответа не последует, у того, кто не возвращает сумму помощи, могут в скором времени списать деньги с его личного счета.

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили по 6500 гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". И теперь Министерство экономики занимается тем, что идет по определенному алгоритму, чтобы вернуть в госбюджет ошибочно направленные гражданам средства.

"На такой случай Минэкономики опубликовало Письмо от 11.05.2022 г. N 3611-07/23524-07, создав алгоритм возврата средств для работников", — прокомментировал Фокусу управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Юрист отметил, что ошибочно перечисленные средства получателю стоит перевести на реквизиты внебюджетного счета Минэкономики:

ЕГРПОУ 37508596

UA308201720355119008002079547 в Государственной казначейской службе Украины г. Киев.

"Но дедлайн на такой возврат в письме не указан, только отмечена необходимость их возвращения и реквизиты. Чтобы узнать список сотрудников или получить дополнительные разъяснения, нужно обращаться по телефону +38 044 596 68 51 или в электронном виде [email protected]", — сообщил Игорь Ясько.

Юрист предупредил – если ошибочные получатели помощи от государства не поспешат вернуть средства, то министерство может применить механизм принудительного возврата. В таком случае министерство вернет деньги через списание средств с личного банковского счета получателя.

"Минэкономики отметило, что если бюджетные средства не вернут, то оно будет вынуждено обратиться в суд. И если Министерство это сделает и получит решение суда в свою пользу, средства действительно могут быть списаны в порядке исполнительного производства", — отметил Игорь Ясько.

Напомним, как сообщил министр финансов Сергей Марченко, в ходе проверки было выявлено почти 25,5 тыс. граждан, которые ошибочно получили выплаты по программе "єПідтримка" в размере 6500 грн. Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финансовую помощь.