Помилкова соціалка: що буде, якщо не повернути помилково отриману від держави допомогу

Міністерство економіки може запитати у одержувача соцдопомоги помилково перераховані йому гроші, але, якщо відповіді не буде, у того, хто не повертає суму допомоги, можуть незабаром списати гроші з його особистого рахунку.

Понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6500 гривень у межах державної програми "єПідтримка". І тепер Міністерство економіки займається тим, що йде за певним алгоритмом, щоб повернути до держбюджету помилково спрямовані громадянам кошти.

"На такий випадок Мінекономіки опублікував Лист від 11.05.2022 р. N 3611-07/23524-07, створивши алгоритм повернення коштів для працівників", — прокоментував Фокусу керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Юрист зазначив, що помилково перераховані кошти одержувачу варто переказати на реквізити позабюджетного рахунку Мінекономіки:

ЄДРПОУ 37508596

UA308201720355119008002079547 у Державній казначейській службі України м. Київ.

"Але дедлайн на таке повернення в листі не вказано, лише наголошено на необхідності їх повернення та реквізити. Щоб дізнатися список співробітників або отримати додаткові роз'яснення, потрібно звертатися за телефоном +38 044 596 68 51 або в електронному вигляді [email protected]", — повідомив Ігор Ясько.

Юрист попередив — якщо помилкові отримувачі допомоги від держави не поспішають повернути кошти, міністерство може застосувати механізм примусового повернення. У такому разі міністерство поверне гроші через списання коштів із особистого банківського рахунку одержувача.

"Мінекономіки зазначило, що якщо бюджетні кошти не повернуть, то воно буде змушене звернутися до суду. І якщо Міністерство це зробить та отримає рішення суду на свою користь, кошти справді можуть бути списані у порядку виконавчого провадження", — зазначив Ігор Ясько.

Нагадаємо, як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, під час перевірки було виявлено майже 25,5 тис. громадян, які помилково отримали виплати за програмою "єПідтримка" у розмірі 6500 грн. Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу.