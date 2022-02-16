Откуда деньги? Почему чиновники получают космические зарплаты (инфографика)

Госслужащие категории "А" в среднем получают 95 тыс. грн. в месяц, бонусы и надбавки увеличивают эту сумму в десятки раз. Почему украинские чиновники выписывают себе надбавки в 1000% от оклада "за интенсивность труда" и в каких реформах нуждается зарплатная сфера госслужбы.

В январе 2022 года Фокус разослал десятки запросов разным госорганам по поводу уровня зарплаты их руководителей за декабрь. Ответы, которые получило издание, несколько удивили. Как оказалось, руководителям некоторых госагентств и служб в последний месяц года насчитали в несколько раз больше, чем министрам. Даже премьер-министр получил меньше, чем многие из его коллег по правительству.

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Затем мы обратились в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС). Его глава Наталья Алюшина посоветовала разделять зарплаты политиков, госслужащих, руководителей госпредприятий. К первой группе относятся народные депутаты, министры, их заместители, ко второй — работники министерств, агентств, служб, областных и райадминистраций (ОГА и РГА), к третьей — руководители госкомпаний, например, Укрпочты, Нафтогаза или Укрзализныци.

Анатомия вознаграждений. Почему зарплаты в Кабмине ниже, чем в госкомпаниях и банках

Алюшина уточняет, что размеры должностных окладов госслужащих определены постановлением Кабмина №15. Согласно документу, оклады госслужащих категории "В" на районном уровне составляют 4,54-5,3 тыс. грн, на областном — 4,67-5,5 тыс. грн, центральном — 6,3-11,0 тыс. грн. грн. Для категории "Б" — заместителей руководителей госорганов или начальников структурных подразделений и территориальных органов — размер окладов варьируется от 5,95 тыс. грн до 20,7 тыс. грн, а для госслужащих категории "А" (высших руководителей) — от 28, 9 тыс. грн. до 41,3 тыс. грн. То есть уровень окладов достаточно скромен, ведь в частных компаниях на ответственных должностях руководителям платят в 8–20 раз больше.

Государственная должность высшего ранга позволяет получить коррупционную прибыль от лоббирования хозяйственной деятельности до незаконного вознаграждения за закрытие уголовных дел управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский

Впрочем, не все так просто с понятием "оклад". По данным НАГС, в структуре вознаграждения чиновников оклад составляет всего 30%. Как объясняет Алюшина, госслужащие в соответствии с законом "О государственной службе" могут получать надбавки за выслугу лет и ранг, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего коллеги или за счет экономии зарплатного фонда из-за наличия вакансий. Кроме этого есть премии — годовые, квартальные, месячные.

"Премии ограничены 30% от оклада. Из надбавок наиболее весомой является "за выслугу лет", достигающая до 50% от оклада, и "за интенсивность", размер которой неограничен, — продолжает Александр Стародубцев, серийный реформатор ("Прозорро", НАГС, НАПК). — Решение по вознаграждению принимает руководитель".

Как отмечает Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", чем дольше чиновник работает на госслужбе, тем больше сумма, которую он может получить на законных основаниях в случае начисления всех надбавок. Именно поэтому вознаграждение старожилов аппарата Кабмина порой выше того, которое получают министры. Однако, по словам Чудовского, все зависит еще и от личных связей с руководством, подписывающим приказы о начислении надбавок.

Самые низкие зарплаты официально в Кабмине, а самыми высокими вознаграждениями и премиями могут похвастаться руководители крупных государственных компаний и банков

В 2021 году в НАГС провели мониторинг оплаты труда госслужащих и пришли к выводу, что в разных министерствах и госорганах оплата за одинаковую работу на идентичных должностях отличается на десятки тысяч гривен. Одни чиновники получают минимальные надбавки, другие — в разы или даже в десятки раз больше своего должностного оклада.

"Возможность устанавливать премии и выплаты стимулирования зависит от фонда оплаты труда госоргана. Некоторые могут выплачивать только оклады, надбавки за выслугу и ранг и минимальную премию, а другие устанавливают выплаты стимулирования 300% и более", — комментирует Алюшина. По ее мнению, это свидетельствует о двух проблемах: отсутствии единого подхода к планированию фонда оплаты труда и содержанию вакантных должностей для возможности предоставлять выплаты стимулированию работающим.

Диспропорции в зарплатах министров Наталья Алюшина объясняет разным объемом фондов оплаты труда министерств, ежегодно утверждаемым в госбюджете. Например, у министра обороны оклад – 50,1 тыс. грн, у министра образования – 59 тыс. грн, а у министра агрополитики – 74 тыс. грн.

"В крупном ведомстве больше вакансий. Следовательно, большая экономия фонда оплаты труда и, соответственно, больше возможностей платить премии работникам, министру и его заместителям", — уточняет глава НАГС.

Кому больше, кому меньше. Зарплаты в госсекторе и частном бизнесе

Чтобы понять, насколько адекватны зарплаты в госсекторе, следует сравнить их с уровнем вознаграждений руководителям частного бизнеса. По мнению Светланы Котляревской, исполнительного директора Gov Club, уровень оплаты труда на госслужбе достаточно пестрый — где-то финансовые компенсации реформ не требуют, ибо соответствуют медиане рынка, а есть сферы, требующие немедленного дофинансирования. Понятно, что многие идут на госслужбу не ради зарплаты, а для получения важных связей, способных наградить работника сильнее, чем годовой оклад с премиями. Именно поэтому большинство руководителей государственных структур мало переживают из-за своих скромных вознаграждений. Однако вознаграждения тех, кто работает на государственные интересы (в госсекторе), порой отнюдь не скромны.

Для политических должностей основной долей вознаграждения должен быть оклад без непрозрачных и неоправданных надбавок и премий глава НАДС Наталья Алюшина

По информации НАГС, госслужащие категории "А" в среднем получают 95 тыс. грн. в месяц. Юрий Перч, территориальный директор международной стафинговой группы ANCOR Ukraine, добавляет, что зарплаты гендиректоров в Украине составляют от 100 тыс. грн (до налогообложения). Нередко они достигают 500 тыс. грн в месяц.

"Руководитель органа центральной власти, если смотреть на его задачи, ответственность, количество людей в подчинении, влияние на результаты и бюджет, — должность, аналогичная руководителю крупного банка из первой десятки или крупного агрохолдинга. На рынке такие люди стоят от 300 тыс. грн в месяц без бонусов", — продолжает Александр Стародубцев.

Напомним, зарплаты министров меньше, чем рыночные выплаты менеджерам высшего звена (около 50–90 тыс. грн), но в государственных компаниях и банках ситуация совсем иная. К примеру, председатель правления государственного ПриватБанка Герхард Беш в декабре 2021 года получил 1,8 млн грн. Большими зарплатами может похвастаться и "Укрзализныця". Согласно данным декларации экс-главы компании Евгения Кравцова (декларация за 2020 год, поданная в 2021-м уже после увольнения), его годовой доход от работы в "Укрзализныце" составил 6,5 млн грн, или 541 тыс. грн ежемесячно. Но самое главное, что при увольнении Кравцов получил помощь от государства — 9,7 млн грн.

[ + – ] Сколько получают топ-руководители в госсекторе Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Тем временем эксперты рассказывают о чисто европейских подходах к формированию системы оплаты труда.

"В госпредприятиях формирование и изменения должностных окладов проходят с участием правления (часто — профильного министерства) и наблюдательных советов, которые все чаще состоят из независимых, в том числе иностранных, представителей. Поэтому сейчас у руководителей госкомпаний уровень зарплат почти всегда соответствует рынку. С ними подписывают контракты, где указывают цели (КРI) и вознаграждение за достижение этих целей", — рассказывает Максим Розгон, СЕО консалтинговой компании OSOBA.

Вопрос в том, что проанализировать выполнение целей часто уже некому, ведь происходит постоянная ротация и в правлении, и в наблюдательных советах. Да и сам акционер (государство) не всегда готов тщательно проверять какие-то цифры в контракте экс-руководителя.

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Конкурентность уровня оплаты руководителей госкомпаний можно подтвердить тем, что на некоторых позициях работают экспаты. По мнению Разгона, фактор конкурентной, а иногда беспрецедентной зарплаты в госкомпаниях необходим, чтобы нивелировать потенциальные риски коррупции и повысить уровень ответственности за результат.

В свою очередь Игорь Чудовский отмечает, что за последние годы зарплаты госслужащих приблизились к уровню руководителей из частного сектора, хотя и остаются в разы меньше зарплат руководителей госпредприятий-монополистов, таких как Укрэнерго, Укрзализныця, НАК "Нафтогаз Украины", Укрпочта и т.д.

[ + – ] Многие идут на госслужбу не ради зарплаты, а для получения важных связей

"Государственная должность высшего ранга дает возможность получения коррупционной прибыли от лоббирования хозяйственной деятельности до незаконного вознаграждения за закрытие уголовных дел, а теневые прибыли на порядок больше, чем официальная зарплата руководителей крупных предприятий государственного и частного секторов", — считает Чудовский.

В ожидании перемен. Что принесет реформа системы оплаты труда госслужащих

Реформирование сферы оплаты труда в Украине имеет долгую историю.

"В 2014-м пытались изменить закон о госслужбе, чтобы чиновники получали достойную компенсацию и не зависели от внешних влияний, — напоминает Юрий Перч. — Но тогда реформа не прошла, потому что не устраивала людей, заинтересованных в использовании государства в качестве собственного инструмента" .

Несмотря на объявленную реформу, чиновники страны могут получать совершенно разную оплату на подобных должностях, а еще – выписывать себе надбавки "за интенсивность труда"

Сейчас в Украине идет реформа системы оплаты труда госслужащих.

"Мы предлагаем модель, которая предусматривает постоянную часть должностного оклада на уровне 70% и дополнительные выплаты – 30%, – говорит Наталья Алюшина. – Для политических должностей также основной долей вознаграждения должен быть оклад без непрозрачных и неоправданных надбавок и премий". Как утверждает собеседница Фокуса, эту реформу поддерживают 90% опрошенных НАДС госслужащих.

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Чтобы выбрать правильный формат, НАГС проанализировали практики 20 стран.

"Обычно уровень вознаграждения госслужащих основывается на основе классификации должностей и определяется по сравнению с частным сектором. Это отражается в грейдах — зарплатных уровнях. Большинство стран такую практику внедрили в 1990–2000-х". Глава НАГС надеется, что реформа оплаты труда позволит и в Украине определять размер зарплаты путем применения системы грейдов на основе классификации должностей. Это приблизит уровень окладов госслужащих к рыночному.

[ + – ] Зарплаты чиновников — это миллиарды гривен из госбюджета, и все это — деньги налогоплательщиков. Фото: Открытые источники

А вот Стародубцев считает, что Украине необходимо кардинальное изменение модели менеджмента внутри госслужбы, чтобы отдельные государственные организации, куда удалось привлечь первоклассных менеджеров, сами решали, кому и сколько платить. По мнению эксперта, одной реформой системы оплаты труда многое не изменишь, потому что многие люди за любые деньги не способны правильно управлять организациями. К тому же есть коррупционеры, которым всегда мало. Именно поэтому в государственных структурах, считают эксперты, должны систематически проходить прозрачные аудиты зарплат и выплат. Речь идет о миллиардах гривен из госбюджета, и все это — деньги налогоплательщиков.