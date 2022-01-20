Как 2,5 тысяч "минималок": какие зарплаты получают главы госбанков в Украине (инфографика)

Больше всех в декабре прошлого года заработал глава правления "Укргазбанка" Андрей Кравец – 16,6 млн грн. А меньше всего глава "Укрэксимбанка" Евгений Ермаков – "всего" 971 тысячу гривен.

Руководителям украинских государственных банков в декабре прошлого года существенно повысили зарплаты. Об этом свидетельствуют оценки издания "Телеграф", основанные на данных Нацбанка Украины.

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По сведениям НБУ, Кравцу за декабрь выплатили 16,6 миллионов гривен заработной платы. В ноябре 2021 года он получил 667 тысяч гривен оклада. Почти все члены правления "Укргазбанка" в декабре заработали более 8 миллионов гривен.

[ + – ] Глава "Приватбанка" получил 1,9 млн гривен зарплаты

Таким образом, сумма месячного оклада Кравца хватила бы на выплату 2,5 тысяч минимальных зарплат, подсчитало издание.

Выросли доходы и у других руководителей госбанков. К примеру, глава "Приватбанка" Герхард Бьош получил в декабре 1,9 млн гривен зарплаты, а в ноябре – 1,25 млн гривен.

[ + – ] Менее всех зарплата выросла у главы "Укрэксимбанка"

Глава "Ощадбанка" Сергей Наумов, по информации НБУ, получил в декабре 1,32 миллиона гривен, а в ноябре – 1,1 миллиона гривен.

Менее всех зарплата выросла у главы "Укрэксимбанка" Евгения Ермакова. За указанный период он заработал 971 тысячу и 565 тысяч гривен.

Фокус ранее писал, что в 2021 году министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету выплатили более 725 тыс. гривен зарплаты. А главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку начислили 563, 6 тыс. грн.

Также известно, что из государственного бюджета потратили более 221 млн грн. на зарплаты народным депутатам Украины.