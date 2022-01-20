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Как 2,5 тысяч "минималок": какие зарплаты получают главы госбанков в Украине (инфографика)

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зарплата в гривне, зарплата в украине, госбанки
Фото: ukranews.com | Почти все члены правления "Укргазбанка" заработали более 8 миллионов гривен за декабрь 2021 года

Больше всех в декабре прошлого года заработал глава правления "Укргазбанка" Андрей Кравец – 16,6 млн грн. А меньше всего глава "Укрэксимбанка" Евгений Ермаков – "всего" 971 тысячу гривен.

Руководителям украинских государственных банков в декабре прошлого года существенно повысили зарплаты. Об этом свидетельствуют оценки издания "Телеграф", основанные на данных Нацбанка Украины.

По сведениям НБУ, Кравцу за декабрь выплатили 16,6 миллионов гривен заработной платы. В ноябре 2021 года он получил 667 тысяч гривен оклада. Почти все члены правления "Укргазбанка" в декабре заработали более 8 миллионов гривен.

Глава "Приватбанка" получил 1,9 млн гривен зарплаты
Глава "Приватбанка" получил 1,9 млн гривен зарплаты

Таким образом, сумма месячного оклада Кравца хватила бы на выплату 2,5 тысяч минимальных зарплат, подсчитало издание.

Выросли доходы и у других руководителей госбанков. К примеру, глава "Приватбанка" Герхард Бьош получил в декабре 1,9 млн гривен зарплаты, а в ноябре – 1,25 млн гривен.

Менее всех зарплата выросла у главы "Укрэксимбанка"
Менее всех зарплата выросла у главы "Укрэксимбанка"

Глава "Ощадбанка" Сергей Наумов, по информации НБУ, получил в декабре 1,32 миллиона гривен, а в ноябре – 1,1 миллиона гривен.

Менее всех зарплата выросла у главы "Укрэксимбанка" Евгения Ермакова. За указанный период он заработал 971 тысячу и 565 тысяч гривен.

Фокус ранее писал, что в 2021 году министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету выплатили более 725 тыс. гривен зарплаты. А главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку начислили 563, 6 тыс. грн.

Также известно, что из государственного бюджета потратили более 221 млн грн. на зарплаты народным депутатам Украины.