Зарплата главы Минобразования Шкарлета за 2021 год была больше, чем у премьера Шмыгаля

Чиновник заработал на своей должности свыше 725 тыс. грн. Содержание возглавляемого им ведомства в прошлом году обошлось украинцам в 183,5 млн грн.

В 2021 году министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заработал на своей должности более 725 тыс. грн, а расходы на содержание возглавляемого им ведомства составили свыше 183,5 млн грн. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Фокуса.

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[ + – ] Ответ Минобразования на запрос Фокуса

В прошлом году Шкарлет получил:

Январь

должностной оклад — 52 565,79 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 42 315,46 грн.

Февраль

должностной оклад — 51 701,58 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 41 619,77 грн.

Март

должностной оклад — 37 520,45 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 21 628,18 грн;

оплата за командировки — 16 203,62 грн;

материальная помощь на оздоровление — 54 951,72 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 104 604,98

Апрель

должностной оклад — 20 010,91 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 3 001,64 грн;

оплата за дни нетрудоспособности — 34 536,48 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 46 326,97 грн.

Май

должностной оклад — 45 858,33 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 6 878,75;

оплата за командировки — 10 547,42 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 50 944,02 грн.

Июнь

должностной оклад — 35 769,50 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 5 365,43 грн;

индексация зарплаты — 50,17 грн;

оплата за дни отпуска — 4139,22 грн;

оплата за командировки — 6 586,92 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 41 788,55 грн.

Июль

должностной оклад — 34 768,95 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 5 215,34 грн;

индексация зарплаты — 51,29 грн;

оплата за командировки — 26 822,3 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 53 820,59 грн.

Август

должностной оклад — 47 287,69 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 7 093,15 грн;

индексация зарплаты — 69,50 грн;

оплата за командировки — 9396,46 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 51 396,67 грн.

Сентябрь

должностной оклад — 42 523,18 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 6 378,48 грн;

индексация зарплаты — 62,50 грн;

оплата за дни отпуска — 8279,84 грн;

оплата за командировки — 14 796,05 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 57 992,24 грн

Октябрь

должностной оклад — 38 771,14 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 5 815,67 грн;

индексация зарплаты — 57 грн;

оплата за командировки — 9 296,29 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 43 421,78 грн.

Ноябрь

должностной оклад — 45 586,95 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 6 838,04 грн;

индексация зарплаты — -60,67 грн;

оплата за командировки — 32 423,73 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 68 254,38 грн.

Декабрь

должностной оклад — 59 521,82 грн;

надбавка за доступ к государственной тайне — 8 928,27 грн;

оплата за дни нетрудоспособности — 10 596,70 грн;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — 74 916,28 грн;

фактическая зарплата после уплаты налогов и сборов — 123 940,27 грн.

Таким образом всего в 2021 году на руки Шкарлет получил 726 425,68 грн зарплаты.

С зарплатами заместителей министра образования за прошлый год можно ознакомится ниже.

[ + – ] Сколько заработали министр образования Шкарлет и его заместители за 2021 год

[ + – ] Сколько заработали министр образования Шкарлет и его заместители за 2021 год

Примечательно, что фактически полученная за 12 месяцев зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составила 561 775,65 грн — это меньше, чем у министра образования на 164 650 грн.

Отметим, что 25 июня 2020 года Шкарлет занял должность замминистра образования, Кабмин тогда же возложил на него исполнение обязанностей министра. 17 декабря 2020 года Верховная Рада утвердила его в должности министра образования. Согласно декларации, с июня по декабрь Шкарлет заработал в Минобразования 440 243 гривны.

Сколько в 2021 году потратили на содержание Министерства образования

Содержание Минобразования в 2021 году обошлось государственному бюджету в 183 544 800 гривен, из них было потрачено на:

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда) — 158 234 100 грн;

расходы на приобретение предметов, материалов, оборудования — 3 994 200 грн;

оплата услуг (кроме коммунальных) — 16 854 900 грн;

расходы на командировки — 1 240 100 грн;

оплата отопления — 1 309 600 грн;

оплата водоснабжения и водоотвода — 93 700 грн;

оплата электроэнергии — 1 482 000 грн;

оплата других энергоносителей и других коммунальных услуг (вывоз мусора) — 100 100 грн;

другие текущие расходы — 236 100 грн.

В прошлом году, в отличие от 2020-го, ведомство не тратило средства на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования, капитальный ремонт объектов и реставрацию памятников культуры истории и архитектуры.

Однако в позапрошлом году содержание министерства обошлось государству дешевле на 13,96 млн грн — 169 580 300 грн.

[ + – ] Сколько потратили на содержание Министерства образования в 2020-2021 гг.

Напомним, общая сумма зарплаты министра инфраструктуры Александра Кубракова, который занял эту должность в мае 2021 года, составила 459 тысяч гривен.

Также мы писали, что только за декабрь 2021 года Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив получила премий, надбавок и других выплат на 1720,02% от ее месячного оклада.