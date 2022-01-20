Зарплата голови Міносвіти Шкарлета за 2021 рік була більшою, ніж у прем'єра Шмигаля

Чиновник заробив на своїй посаді понад 725 тисяч гривень. Утримання очолюваного ним відомства минулого року коштувало українцям 183,5 млн грн.

У 2021 році міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заробив на своїй посаді понад 725 тис. грн, а витрати на утримання очолюваного ним відомства становили понад 183,5 млн грн. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Фокуса.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Відповідь Міносвіти на запит Фокуса

Торік Шкарлет отримав:

Січень

посадовий оклад — 52 565,79 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 42 315,46 грн.

Лютий

посадовий оклад — 51 701,58 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 41 619,77 грн.

Березень

посадовий оклад — 37 520,45 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 21 628,18 грн;

оплата за відрядження — 16 203,62 грн;

матеріальна допомога на оздоровлення — 54 951,72 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 104 604,98

Квітень

посадовий оклад — 20 010,91 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 3 001,64 грн;

оплата за дні непрацездатності — 34 536,48 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 46 326,97 грн.

Травень

посадовий оклад — 45 858,33 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 6 878,75;

оплата за відрядження — 10 547,42 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 50 944,02 грн.

Червень

посадовий оклад — 35 769,50 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 5 365,43 грн;

індексація зарплати — 50,17 грн;

оплата за дні відпустки — 4 139,22 грн;

оплата за відрядження — 6 586,92 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 41 788,55 грн.

Липня

посадовий оклад — 34 768,95 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 5 215,34 грн;

індексація зарплати — 51,29 грн;

оплата за відрядження — 26 822,3 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 53 820,59 грн.

Серпень

посадовий оклад — 47 287,69 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 7 093,15 грн;

індексація зарплати — 69,50 грн;

оплата за відрядження — 9 396,46 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 51 396,67 грн.

Вересень

посадовий оклад — 42 523,18 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 6 378,48 грн;

індексація зарплати — 62,50 грн;

оплата за дні відпустки — 8 279,84 грн;

оплата за відрядження — 14 796,05 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 57 992,24 грн

Жовтень

посадовий оклад — 38 771,14 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 5 815,67 грн;

індексація зарплати — 57 грн;

оплата за відрядження — 9 296,29 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 43 421,78 грн.

Листопад

посадовий оклад — 45 586,95 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 6 838,04 грн;

індексація зарплати — 60,67 грн;

оплата за відрядження — 32 423,73 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 68 254,38 грн.

Грудень

посадовий оклад — 59 521,82 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 8 928,27 грн;

оплата за дні непрацездатності — 10 596,70 грн;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — 74 916,28 грн;

фактична зарплата після сплати податків і зборів — 123 940,27 грн.

Так, усього в 2021 році на руки Шкарлет отримав 726 425,68 грн зарплати.

Із зарплатами заступників міністра освіти за минулий рік можна ознайомитись нижче.

[ + – ] Скільки заробили міністр освіти Шкарлет і його заступники за 2021 рік

[ + – ] Скільки заробили міністр освіти Шкарлет і його заступники за 2021 рік

Варто зазначити, що фактично отримана за 12 місяців зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля становила 561 775,65 грн — це менше, ніж у міністра освіти на 164 650 грн.

Зазначимо, що 25 червня 2020 року Шкарлет обійняв посаду заступника міністра освіти, Кабмін тоді ж поклав на нього виконання обов'язків міністра. 17 грудня 2020 року Верховна Рада затвердила його на посаді міністра освіти. Згідно з декларацією, з червня по грудень Шкарлет заробив у Міносвіти 440 243 гривні.

Скільки в 2021 році витратили на утримання Міністерства освіти

Утримання Міносвіти в 2021 році коштувало державному бюджету 183 544 800 гривень, з них було витрачено на:

оплату праці (зокрема нарахування на оплату праці) — 158 234 100 грн;

витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 3 994 200 грн;

оплата послуг (крім комунальних) — 16 854 900 грн;

витрати на відрядження — 1 240 100 грн;

оплата опалення — 1 309 600 грн;

оплата водопостачання та водовідведення — 93 700 грн;

оплата електроенергії — 1 482 000 грн;

оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття) — 100 100 грн;

інші поточні витрати — 236 100 грн.

Минулого року, на відміну від 2020-го, відомство не витрачало коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, капітальний ремонт об'єктів і реставрацію пам'яток культури історії та архітектури.

Проте позаминулого року утримання міністерства коштувало державі дешевше на 13,96 млн грн — 169 580 300 грн.

[ + – ] Скільки витратили на утримання Міністерства освіти в 2020-2021 роках.

Нагадаємо, загальна сума зарплати міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який обійняв цю посаду в травні 2021 року, склала 459 тисяч гривень.

Також ми писали, що лише за грудень 2021 року Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів отримала премії, надбавки та інші виплати на 1 720,02% від її місячного окладу.