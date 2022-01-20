Як 2,5 тисячі "мінімалок": які зарплати отримують голови держбанків в Україні (інфографіка)

Найбільше у грудні минулого року заробив голова правління "Укргазбанку" Андрій Кравець — 16,6 млн грн. А найменше голова "Укрексімбанку" Євген Єрмаков — "всього" 971 тисячу гривень.

Керівникам українських державних банків у грудні минулого року суттєво підвищили зарплати. Про це свідчать оцінки видання "Телеграф", що ґрунтуються на даних Нацбанку України.

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За даними НБУ, Кравцю за грудень виплатили 16,6 мільйона гривень заробітної плати. У листопаді 2021 року він одержав 667 тисяч гривень окладу. Майже всі члени правління "Укргазбанку" у грудні заробили понад 8 мільйонів гривень.

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Таким чином, сума місячного окладу Кравця вистачила б на виплату 2,5 тисячі мінімальних зарплат, підрахувало видання.

Зросли прибутки і в інших керівників держбанків. Наприклад, глава "Приватбанку" Герхард Бьош отримав у грудні 1,9 млн. гривень зарплати, а в листопаді — 1,25 млн. гривень.

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Голова "Ощадбанку" Сергій Наумов, за інформацією НБУ, отримав у грудні 1,32 мільйона гривень, а у листопаді – 1,1 мільйона гривень.

Найменше зарплата зросла у голови "Укрексімбанку" Євгена Єрмакова. За вказаний період він заробив 971 тисячу та 565 тисяч гривень.

Фокус раніше писав, що у 2021 році міністру освіти та науки України Сергію Шкарлету виплатили понад 725 тис. гривень зарплати. А голові Офісу президента України Андрію Єрмаку нарахували 563,6 тис. грн.

Також відомо, що з державного бюджету витратили понад 221 млн. грн. на зарплати народним депутатам України.