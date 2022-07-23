Международную помощь не трогали: в Верховной Раде объяснили повышение зарплат нардепам

Законопроекты, которые приняли в СМИ как расходы средств помощи из других стран, не предусматривают дополнительных расходов, уверяют в парламенте.

В пресс-службе Верховной Рады заявили, что информация об увеличении зарплаты народным депутатам Украины за счет международной помощи является дезинформацией.

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Указывается, что в государственном бюджете на 2022 год не предусматривается дополнительных средств на повышение оплаты труда нардепа. В принятом законе "О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украина 2022 год" от 9 июля также нет дополнительных средств.

В изменения входит перераспределение средств в государственном бюджете на обеспечение деятельности парламента на 2022 год. В то же время внесениям изменений в закон "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" фактически устанавливается порядок использования перераспределенных средств.

Подчеркивается, что изменения в законах не предусматривают дополнительных финансовых или материальных расходов за счет госбюджета.

Добавим, информация о повышении зарплат нардепов появилась в сети. Там указывалось, что законом от 9 июля средства госбюджета могут идти на оплату труда:

членам комитета

народным депутатам, которые временно не входят в состав комитета ВР

Постановление набирало силу с 1 июня 2022 года.

Напомним, 22 июля в СМИ появилась информация, что нардепы подняли зарплаты за счет международной помощи.

Ранее сообщалось, что на зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн. Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность труда".