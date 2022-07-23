Міжнародну допомогу не чіпали: у Верховній Раді пояснили підвищення зарплат нардепам

Законопроєкти, які прийняли у ЗМІ як витрати коштів допомоги з інших країн, не передбачають додаткових витрат, запевняють у парламенті.

У пресслужбі Верховної Ради заявили, що інформація про збільшення зарплати народним депутатам України коштом міжнародної допомоги є дезінформацією.

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Зазначається, що в державному бюджеті на 2022 рік не передбачається додаткових коштів на підвищення оплати праці нардепа. У прийнятому законі "Про внесення змін до закону України Про державний бюджет України 2022 рік" від 9 липня також немає додаткових коштів.

До змін входить перерозподіл коштів у державному бюджеті на забезпечення діяльності парламенту на 2022 рік. Водночас внесенням змін до закону "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" фактично встановлюється порядок використання перерозподілених коштів.

Наголошується, що зміни у законах не передбачають додаткових фінансових чи матеріальних видатків коштом держбюджету.

Додамо, інформація про підвищення зарплат нардепів з'явилася в мережі. Там зазначалося, що законом від 9 липня кошти держбюджету можуть іти на оплату праці:

членам комітету

народним депутатам, які тимчасово не входять до складу комітету ВР

Постанова набирала чинності з 1 червня 2022 року.

Нагадаємо, 22 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що нардепи підняли зарплати коштом міжнародної допомоги.

Раніше повідомлялося, що на зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн. Кожному парламентарі нараховували надбавки в розмірі 100% від окладів "за інтенсивність праці".