Нардепи підняли зарплати коштом міжнародної допомоги (документ)

Право на підвищення виплат отримали навіть ті "слуги народу", які не перебувають у жодному парламентському комітеті.

Депутати Верховної Ради на засіданні 19 липня підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. Про це свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті ВРУ.

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Йдеться про проєкт Постанови 7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

У понеділок, 18 липня, ВРУ одержала цей документ від групи народних обранців. Серед них речник парламенту Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій, серед яких були Ірина Геращенко та Сергій Соболєв.

Вони запропонували дозволити фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть до скарбниці України як допомога міжнародних партнерів.

У вівторок, 19 липня, народні депутати в залі парламенту 308 голосами "за" підтримали цей документ. А у середу, 20 числа, документ підписав голова парламенту.

Підписана Стефанчуком постанова дозволяє народним депутатам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну. Право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн. Кожному парламентарі нараховували надбавки у розмірі 100% від окладів "за інтенсивність". Водночас майже третина нардепів отримали грошові бонуси за науковий ступінь.

Раніше у Кабінеті міністрів на запит Фокусу повідомили, що фактична зарплата глави уряду Дениса Шмигаля за 2021 рік склала 561 775 грн. Водночас Володимир Зеленський за цей період на посаді президента України фактично заробив 270 480 грн.