Нардепы подняли себя зарплаты за счет международной помощи (документ)

Право на повышение выплат получили даже те "слуги народа", которые не состоят ни в одном парламентском комитете.

Депутаты Верховной Рады на заседании 19 июля подняли себе выплаты и надбавки за счет международной помощи, которую получит Украина от иностранных партнеров. Об этом свидетельствует карта законопроекта, размещенная на официальном сайте ВРУ.

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Речь идет о проекте Постановления 7561 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины".

В понедельник, 18 июля, ВРУ получила этот документ от группы народных избранников. Среди них — спикер парламента Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также депутаты разных фракций, среди которых были Ирина Геращенко и Сергей Соболев.

Они предложили разрешить финансировать надбавки для нардепов из средств госбюджета, которые поступят в казну Украины как помощь от международных партнеров.

Во вторник, 19 июля, народные депутаты в зале парламента 308 голосами "за" поддержали этот документ. А в среду, 20 числа, документ подписал глава парламента.

Подписанное Стефанчуком постановление разрешает народным депутатам получить надбавку в размере, установленном для членов Кабмина. Право на повышение зарплаты получили даже те депутаты, которые не состоят ни в одном парламентсокм комитете. Они будут получать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что на зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн. Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность". При этом почти треть нардепов получили денежные бонусы за ученую степень.

Ранее в Кабинете министров на запрос Фокуса сообщили, что фактическая зарплата главы правительства Дениса Шмыгаля за 2021 год составила 561 775 грн. При этом Владимир Зеленский за этот же период на должности президента Украины фактически заработал 270 480 грн.