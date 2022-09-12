Уровень доходов меняется: есть ли работа для украинцев дома и зарубежом

Число трудоустроенных украинцев за рубежом растет: таких уже 43% — количество увеличилось на 11% только за вторую половину августа.

После большого вторжения российской армии в Украину рынок труда пережил настоящий коллапс: многие компании остановили работу, люди потеряли свои рабочие места и заработки. Но спустя полгода войны ситуация с работой и доходами украинцев начала улучшаться как в самой Украине, так и за рубежом. Об этом свидетельствует исследование Gradus Research.

Так, среди оставшихся дома 59% украинцев трудоустроены, а 47% из них активно работают. Почти не отличаются данные по вынужденным переселенцам (57%). У 16% наших соотечественников есть работа, но они выполняют только некоторую часть своих обязанностей.

[ + – ] Как изменилась ситуация с работой для украинцев

Растет число трудоустроенных украинцев за рубежом: количество увеличилось на 11% за вторую половину августа и составляет 43%. 16% отметили, что работают, но не выполняют рабочие задачи.

Исследователи отмечают, что 55% выехавших украинцев вернутся домой при первой же возможности. Вместе с тем, 27% опрошенных склоняются к тому, что останутся в Европе и после войны. Отчасти это обусловлено тем, что многие украинцы выезжали целыми семьями и некоторые дети уже учатся в школах в других странах.

Труд и деньги: как оплачивают работу украинцев заграницей

77% респондентов рассказали, что получают зарплату на своих работах, а 78% участников анкетирования пожаловались на падение уровня доходов. 13% не почувствовали никаких изменений в своих финансах, и только 3% опрошенных отмечают, что их доход увеличился. Больше всего доход уменьшился у внутренних переселенцев (83%) и уехавших за границу (58%).

Опрос проводился методом самостоятельного заполнения анкеты в приложении среди 2600 респондентов. Это уже восьмая волна опроса Gradus Research при финансовой поддержке Европейского Союза и партнерстве с Центром экономического восстановления.

У кого самые высокие зарплаты в Украине

Тройка лидеров с высокими средними окладами в течение нескольких военных месяцев, по данным grc.ua, неизменна и выглядит так:

сфера IT;

высший менеджмент;

консалтинг.

В августе в открытых вакансиях предлагали также неплохие зарплаты в сфере бухгалтерского и управленческого учета и маркетинга, рекламы и PR.

Самые низкие зарплаты на протяжении войны у специалистов без опыта работы, охранников, у рабочих профессий, работников сферы HoReCa и у домашнего персонала.

Тем временем уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но также и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.

Напомним, недавно стало известно, что украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн.