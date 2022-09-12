Рівень доходів змінюється: чи є робота для українців удома та за кордоном

Число працевлаштованих українців за кордоном зростає: таких уже 43% — кількість збільшилася на 11% лише за другу половину серпня.

Після великого вторгнення російської армії в Україну ринок праці пережив справжній колапс: багато компаній зупинили роботу, люди втратили свої робочі місця та заробіток. Але через пів року війни ситуація з роботою та доходами українців почала покращуватися як у самій Україні, так і за кордоном. Про це свідчить дослідження Gradus Research.

Так, серед українців, які залишилися вдома, 59% працевлаштовані, а 47% із них активно працюють. Майже не відрізняються дані щодо вимушених переселенців (57%). 16% наших співвітчизників мають роботу, але вони виконують лише деяку частину своїх обов'язків.

[ + – ] Як змінилася ситуація з роботою для українців

Зростає кількість працевлаштованих українців за кордоном: кількість збільшилась на 11% за другу половину серпня та становить 43%. 16% зазначили, що працюють, але не виконують робочих завдань.

Дослідники відзначають, що 55% українців повернуться додому за першої ж нагоди. Водночас 27% опитаних схиляються до того, що залишаться в Європі й після війни. Почасти це обумовлено тим, що багато українців виїжджали цілими сім'ями, і деякі діти вже навчаються в школах інших країн.

Праця та гроші: як оплачують роботу українців за кордоном

77% респондентів розповіли, що отримують зарплату на своїх роботах, а 78% учасників анкетування поскаржилися на зниження рівня доходів. 13% не відчули жодних змін у своїх фінансах, і лише 3% опитаних зазначають, що їхній дохід збільшився. Найбільше дохід зменшився у внутрішніх переселенців (83%) і тих, хто виїхав за кордон (58%).

Опитування проводили методом самостійного заповнення анкети в додатку серед 2600 респондентів. Це вже восьма хвиля опитування Gradus Research за фінансової підтримки Європейського Союзу та партнерства з Центром економічного відновлення.

У кого найвищі зарплати в Україні

Трійка лідерів із високими середніми окладами протягом кількох військових місяців, за даними grc.ua, незмінна та має такий вигляд:

сфера ІТ;

вищий менеджмент;

консалтинг.

У серпні у відкритих вакансіях пропонували також непогані зарплати у сфері бухгалтерського й управлінського обліку та маркетингу, реклами та PR.

Найнижчі зарплати протягом війни у фахівців без досвіду роботи, охоронців, у робітничих професій, працівників сфери HoReCa й домашнього персоналу.

Водночас рівень доходів через війну скоротився не лише в пересічних українців, а й у чиновників. Утім, багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок і відпускних.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень.