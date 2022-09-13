Кожен четвертий: міжнародні експерти підрахували, скільком українцям загрожує трудове рабство

Найбільш недобросовісні роботодавці та трудове рабство загрожують фахівцям у сфері будівництва, виробництва та сільського господарства.

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За шість місяців повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 44% українців залишилися без роботи, а кожен четвертий ризикує потрапити в трудове рабство. Про це повідомила спеціалістка Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець в інтерв'ю "ТСН".

За словами Мидловець, зараз кожен четвертий українець готовий заради роботи нелегально перетнути кордон, не оформляти офіційні документи під час працевлаштування та віддати свій паспорт роботодавцю. Тобто зробити ті кроки, які в рази збільшують ризик постраждати від трудової експлуатації.

За даними Міжнародної організації з міграції в Україні найчастіше недобросовісні роботодавці не виплачують чи затримують українцям зарплату, змушують працювати й тримають людей у неналежних умовах.

Мидловець особливо наголосила, що з початком російсько-української війни змінилася географія країн, де українцям найбільше загрожує трудове рабство.

Якщо до війни це були Росія та Польща, то після 24 лютого першість зайняла Україна.

"За півріччя 2022 року в нас — 50% експлуатації всередині країни", — сказала вона.

Також експерт додала, що найчастіше трудові права українців порушують у сферах будівництва, виробництва та сільського господарства.

Раніше Фокус писав про те, чи є робота для українців удома та за кордоном. Після великого вторгнення російської армії в Україну ринок праці пережив справжній колапс: багато компаній зупинили роботу, люди втратили свої робочі місця та заробіток.

Крім того, ми інформували своїх читачів про те, як війна "вдарила" по доходах українців. У червні 2022 року зарплата пересічного українця стала меншою майже на 176 грн порівняно з лютим.