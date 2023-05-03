ВС РФ разместили взрывчатку на одном из турбинных отделений ЗАЭС, — наблюдатели МАГАТЭ

При аварийной ситуации на ЗАЭС существует риск возможного выхода радиоактивных веществ в окружающую среду, что может повлиять не только на Украину, но и на Европу в целом.

На территории помещения турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской АЭС представители МАГАТЭ зафиксировали взрывчатку. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Российские захватчики также разместили на территории объекта военную технику и оружие. В ведомстве пояснили, что получают неофициальными источниками информацию о сосредоточении оружия и взрывчатке в других производственных помещениях объекта. Это касается ремонтно-механических мастерских и крыш энергоблоков, что делает ситуацию очень опасной.

В инспекции назвали действия российских окупантов неадекватными. Военные РФ таким образом подвергают опасности персонал атомной станции и жителей близлежащих населенных пунктов. На призывы покинуть Запорожскую АЭС они не реагируют.

Специалисты предупредили, что в случае аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом наружу радиоактивных веществ в окружающую среду. Не только Украина может ощутить эти ужасающие последствия, но и другие европейские государства.

Напомним, 2 мая в "Энергоатоме" заявили, что накануне контрнаступления ВСУ "руководство" ЗАЭС экстренно берет отпуска. По словам энергетиков, из-за критической нехватки персонала на атомной электростанции псевдоруководителей не отпускают. Так называемый директор ЗАЭС Юрий Черничук якобы еще 1 мая покинул Энергодар и уехал на территорию временно оккупированного Крыма.

Также 29 апреля в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской атомной электростанции зафиксировали взрыв мины. Специалисты были вынуждены скрыться после предупреждения о ракетной атаке, при этом вдали звучали звуки обстрелов. В МАГАТЭ отметили, что усиление военного присутствия и активности в регионе способно спровоцировать негативную ситуацию. Специалисты отметили важность и срочность согласования мер по защите АЭС.