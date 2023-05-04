Служил в батальоне имени Джохара Дудаева: от ранений скончался режиссер Андрей Максименко (фото)

Он написал сценарии к лентам "Седьмой маршрут", "Старые полковники", сериалу "Роман выходного дня". Как режиссер создал сериал "Свадьба Барби".

От ранения скончался актер, сценарист и режиссер Андрей Максименко, добровольцем служивший в батальоне имени Джохара Дудаева. Об этом сообщила в Facebook 4 мая его гражданская жена, актриса Анастасия Баша.

Он получил ранение при выполнении боевого задания. Умер Андрей 3 мая.

"Он был гений. Для воина большая честь — уйти в бою", — отметила она в сообщении.

Анастасия также рассказала, что в 2014 году, когда Россия напала на Украину, Максименко добровольцем присоединился к рядам батальона "Днепр". После начала полномасштабного вторжения в 2022 году стал бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. У него был позывной "Режиссер".

Женщина отметила, что для нее велика честь принять его героическую смерть с честью и достоинством. Баша добавила, что уважает его борьбу, направленную ради защиты Украины и украинского народа.

"Я выбираю принять это на высокой ноте", – рассказала она.

Кто такой Андрей Максименко

Андрей Максименко – украинский актер, сценарист и режиссер. Он учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Получил профессиональные знания по специальности "Режиссура кино". Его актерскую деятельность видели в фильмах "Русалочка", "Сокирра" и "Judenkreis, или Вечное колесо". Он написал сценарии к лентам "Седьмой маршрут" (1997), "Старые полковники" (2007), сериалу "Роман выходного дня" (2008). Как режиссер создал сериал "Свадьба Барби" (2008) и другие.

Напомним, 25 апреля стало известно, что в боях на фронте погиб радиоведущий "Суспільне" Дмитрий Сирык. В последние месяцы своей жизни он постоянно находился на передовой в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.