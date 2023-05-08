Паспорта без русского языка: обяжут ли украинцев менять "книжечки" на новые документы?

Тарас Креминь презентовал свой ежегодный отчет по функционированию украинского языка. Общественность особенно заинтересовалась рекомендацией об исключении русского языка из паспортов. Фокус разобрался, о чем конкретно идет речь и как это будут воплощать в жизнь.

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, опубликовал свой ежегодный отчет по функционированию украинского языка в государстве. Среди прочего, языковой омбудсмен предложил Верховной Раде убрать русский язык из паспортов Украины старого образца (известных как паспорта-книжечки).

По словам уполномоченного, сегодня в стране параллельно существуют два бланка паспорта — биометрические паспорта и документы образца 1994 года, где информация записана как на украинском, так и на русском языке.

Фокус спросил у Тараса Кременя и адвоката АО "Дикси Лекс" Вадима Заворитного, означает ли это, что гражданам с паспортами-книжечками придется менять их на новые документы.

Тарас Креминь объясняет: украинцев не заставляют менять старые паспорта на новые Фото: novyny.24tv.ua

Кому сегодня выдают паспорта-книжечки?

Адвокат Вадим Заворитный объясняет: с 1 ноября 2016 года в Украине перестали выдавать гражданам паспорта-книжечки. Вместо них украинцы получают биометрические документы.

Возможность получить паспорт-книжечку осталась только при одном условии — соответствующем решении суда по этому поводу.

"Для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины образца 1994 года в форме книжечки лицу необходимо обратиться в суд с иском", — объясняет адвокат.

Сделать это могут люди, которые не хотят получать биометрические документы из-за своих религиозных убеждений. И вот как раз им даже сейчас могут выдать паспорта с информацией как на украинском, так и на русском языке.

Паспорт старого образца может выдаваться только по решению суда

Тарас Креминь в комментарии Фокусу отмечает, что именно о такой выдаче паспортов-книжечек говорится в рекомендациях. При этом он отмечает, что аппарат уполномоченного по защите государственного языка не может никого заставить или обязать получать те или иные документы. В отчете лишь отмечается, что омбудсмен обратился в Кабинет Министров и Верховную Раду с предложениями по этому вопросу.

Как объясняет Креминь, речь идет о двух документах, в которые нужно внести изменения:

правительство должно внести изменения во Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины и отменить требование внесения сведений на русском языке на второй странице паспорта образца 1994 года;

парламент должен внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады от 1992 года и привести его в соответствие с нормами языкового законодательства.

Это позволит выдавать паспорта образца 1994 по решению суда без страниц на русском языке, добавляет языковой омбудсмен.

По словам Кременя, его инициативу уже поддержали народные депутаты профильного комитета ВР. Он также отметил, что идея не нова, и уже звучала в прошлогоднем отчете.

"Мы говорили об этом в прошлом году. И мне кажется — время пришло", — добавил уполномоченный.

Паспорта с информацией на русском: нужно ли их менять?

Все остальные граждане, у которых сегодня на руках есть паспорта-книжечки с информацией на русском языке, могут продолжать ими пользоваться, отмечает Креминь.

"Такой синий паспорт-книжечка есть и у меня. Когда я достигну своего 45-летия, то просто приду и обменяю его на паспорт нового образца. То есть все выданные паспорта сегодня действуют", — уточняет языковой омбудсмен.

Вадим Заворитный в свою очередь комментирует вопрос о замене паспорта-книжечки на биометрический документ. По его словам, паспорт гражданина Украины, не содержащий бесконтактного электронного носителя, действует в течение срока, на который он был выдан. При этом положение о паспорте гражданина Украины устанавливает, что срок действия паспорта, изготовленного в виде паспортной книжечки, не ограничивается.

Адвокат также отмечает, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена. Таким образом, согласно закону все ранее выданные документы будут действовать до истечения срока их действия.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь 28 марта прокомментировал языковой скандал в одесском такси, когда водитель отказался выключить российскую музыку и заявил, что ракеты РФ улетают "от Америки". Языковой омбудсмен отметил, что таксист нарушил три закона: языковое законодательство; закон, запрещающий использование русских песен в общественном пространстве; закон "о нацбезопасности".