Замена символики на монументе Родины-Матери обойдется примерно в 36 млн грн, — эксперты

В Украинском институте стальных конструкций им. Шимановского рассказали, когда на щите Родины-Матери появится тризуб вместо советского герба.

Демонтаж герба СССР и установление национальной украинской символики обойдется примерно в 36 млн грн. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций им. Шимановского.

В феврале 2018 года телеканал ТСН со ссылкой на экспертов сообщал, что демонтаж герба СССР обойдется в 500 тыс. грн, а его замена на другую символику будет стоить около 8 млн грн.

Между тем, Шимановский утверждает, что сегодня о таких суммах речь уже не идет. По его словам, стоимость изготовления проектной документации на ремонт грузоподъемного устройства [специального крана, который необходим для выполнения работ и находится внутри головы Родины-Матери] и замену национальной символики составляет 2,5 млн грн.

Строительные и монтажные работы в общей сложности обойдутся примерно в 36 млн грн.

Николай Черномыз, заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций института им. Шимановского, в свою очередь, объясняет, что с институтом уже заключили договор на изготовление проектной документации на ремонт подъемного устройства. Специалисты должны закончить его до июля этого года.

После этого подрядная организация должна закупить оборудование и материалы и приступить к ремонтным работам.

"Но сейчас никто не сможет сказать, сколько времени у них на это уйдет. Возможно, месяца три — это и сам ремонт, и испытание, и сдача крана в эксплуатацию", — говорит замгендиректора.

Если весь процесс пройдет нормально и осенью кран будет готов, то демонтаж советского герба и установление украинской национальной символики начнется в конце весны – начале лета следующего года. В холодные сезоны проведение таких работ невозможно – на высоте 92 метров это просто опасно. Для этого нужна теплая погода без ветра, объясняет Черномыз.

При идеальном сценарии декоммунизация Родины-Матери должна завершиться ко Дню независимости 2024 года.

"Они [Минкульт] хотели все поменять уже к 24 августа этого года, но документы еще не утверждены", – добавляет эксперт.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на прошлой неделе заявил, что на Родине-Матери заменят герб СССР украинским трезубцем. По словам Ткаченко, в настоящее время в Министерстве работают над проектной документацией.