От заморозков до 20 градусов тепла: украинцев предупредили о резких изменениях погоды

По данным синоптиков, в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди. Средняя температура по стране будет достаточно высокой — столбики термометра поднимутся до 20 градусов.

На 12 мая прогнозируется максимальная дневная температура от +17 до +20 градусов в большинстве областей. В Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях возможны кратковременные осадки в виде дождя. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

Погода на 12 мая в Украине

Средняя температура ночью по Украине составит 2-7° тепла. В Закарпатье и побережье морей ночью — до 10°, днем — 15-20°, на высокогорье Карпат ночью — 0-5 ° тепла, днем — 7-12 °.

В восточных регионах температура воздуха днем составит 17-19°, ночью — 6-4°. В западных областях сохраняется та же тенденция — температура днем составит 15-17°, ночью — 6-4°.

Температура в Киеве и центральных регионах будет самой высокой по Украине — днем столбец термометра достигнет отметки 20°.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях — юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что 8 мая стало известно, что антициклон Tina принесет в Украину холода и ночные заморозки. Благодаря особому расположению антициклон Tina способствует поступлению морозного воздуха из северных широт в более южные.