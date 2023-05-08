Похолодание и ночные заморозки: какой будет погода в Украине в середине мая (фото)

Температура воздуха постепенно начнет повышаться лишь к концу рабочей недели. Только на выходных украинцы могут рассчитывать на +20.

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Антициклон Tina принесет в Украину холода и ночные заморозки. Это следует из прогнозов погоды синоптиков Игоря Кибальчича и Наталки Диденко.

"Благодаря особому расположению, (антициклон – ред.) Tina способствует поступлению морозного воздуха из северных широт в более южные. Как следствие, практически по всей территории Украины температура воздуха существенно снизилась вплоть до заморозков в ночное время", – отмечает Кибальчич.

В понедельник, 8 мая, дожди пройдут в западных регионах (кроме Ровенской и Волынской областей), на юго-востоке, вечером также в южной части страны. В Карпатах возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке местами днем порывы, 15-20 м/с. Ночью ртутные столбики будут колебаться в диапазоне от +3 до +9 градусов, в Волынской области и на крайнем севере Украині ночью сильные заморозки в воздухе -3…0. Днем температура составит +12… +17 градусов.

Во вторник, 9 мая, умеренные дожди ожидаются в южной части нашей страны, а также на Донбассе. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В темное время суток температура составит +2… +7 градусов, в западной части на поверхности грунта прогнозируются заморозки –3… 0. Днем градусники покажут +11…+16.

В среду, 10 мая, лишь на Востоке пройдет небольшой дождь, в остальных регионах – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +2… +7 градусов, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3…-0. Днем воздух прогреется до +12… +17 градусов, в Закарпатье до +19.

В четверг, 11 мая, на всей территории Украины ожидается сухая погода. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2… +7 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +12… +17, в Закарпатье до +19 градусов.

В пятницу, 12 мая, небольшие кратковременные дожди и грозы местами пройдут в северных, западных и центральных областях. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В темное время суток синоптики обещают +3… +8, в дневные часы +14…+19 градусов.

В субботу, 13 мая, прогнозируется дождливая погода в западных областях, Крыму и Приазовье. Днем местами прогремят грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +5… +10, днем +15… +20 градусов.

В воскресенье, 14 мая, практически по всей территории нашей страны ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз, а местами града. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью термометры покажут +7…+12, днем +15…+20 градусов.

Напомним, заморозки в Украине были также и в конце прошлой недели. Похолодание пришло в нашу страну с запада 3 мая.

В этот же день ученые рассказали, как погода влияет на то, какую музыку мы слушаем. По результатам нового исследования, в теплую и солнечную погоду люди предпочитают слушать энергичную и позитивную музыку, тогда как в пасмурный день – выбор чаще оказывается более меланхоличным.