Похолодание и заморозки: синоптик поделилась прогнозом погоды

В среду, 3 мая, в западных регионах уже начнется похолодание, в то время как на остальной территории Украины воздух местами прогреется до +22.

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К Украине приближается атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание, а в конце недели вероятны заморозки. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, с запада к нам приближается облачность атмосферного фронта, которая обусловит сегодня, а скорее завтра кратковременные дожди в западных регионах. На остальной территории Украины 3 мая сохранится сухая погода.

"Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14… +22 градусов, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12… +15 градусов", – говорится в сообщении.

Прогноз Гидрометцентра на 3 мая

Диденко отметила, что в Киеве сегодня – солнечно и тепло, а в среду, будет еще теплее – до +20 градусов, вместе в тем увеличится облачность.

По ее прогнозу, 5-го мая пройдут дожди, 6-7 мая снова похолодает.

"В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков", – добавила синоптик.

Напомним, в некоторых регионах Украины заморозки были в конце прошлой недели с 28 по 30 апреля. В то же время в других областях прогремели весенние грозы и прошли теплые дожди.

А 26 апреля, в Прикарпатье выпал снег и разыгралась вьюга. Так, село Сенечев в Ивано-Франковской области превратилось в настоящую зимнюю сказку. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, мела метель.