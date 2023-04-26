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Украина

Украинское село засыпало снегом в разгар весны (фото и видео)

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Село Сенечев в Ивано-Франковской области замело снегом в разгар весны

Осадки в Карпатах продолжатся и 27 апреля. Спасатели попросили украинцев не ходить в горы из-за опасности схождения снежных лавин.

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В среду, 26 апреля, в Прикарпатье выпал снег и разыгралась вьюга. Так, село Сенечев в Ивано-Франковской области превратилось в настоящую зимнюю сказку. Соответствующие фото Богдан Угрин опубликовал на своей странице в Facebook.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, мела метель.

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Спасатели Прикарпатья обратились к украинцам с просьбой воздержаться от походов в горы. Отмечается, что сейчас в горах действует штормовое предупреждение о значительной снеголавинной опасности.

Метеорологи прогнозируют осадки также 26-27 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области, там могут сойти снежные лавины.

Напомним, 14 апреля Десна вышла из берегов и подтопила дома людей в Киевской области. Из села Погребы сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива реки.

А 13 апреля стало известно, что в Киеве и области началось масштабное наводнение. Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский, Броварской районы и частные участки в столице.