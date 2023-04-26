Українське село засипало снігом у розпал весни (фото та відео)

Опади у Карпатах продовжаться і 27 квітня. Рятувальники попросили українців не ходити в гори через небезпеку сходження снігових лавин.

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У середу, 26 квітня, на Прикарпатті випав сніг і розігралася завірюха. Так, село Сенечів на Івано-Франківщині перетворилося на справжню зимову казку. Відповідні фото Богдан Угрін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Температура повітря опустилася до 5 градусів нижче нуля, мела хуртовина.

Рятувальники Прикарпаття звернулися до українців із проханням утриматись від походів у гори. Зазначається, що зараз у горах діє штормове попередження про значну сніголавинну небезпеку.

Метеорологи прогнозують опади 26-27 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області, там можуть зійти снігові лавини.

Нагадаємо, 14 квітня Десна вийшла з берегів та підтопила будинки людей у Київській області. З села Погреби співробітники ДСНС змогли евакуювати двох дорослих людей, двох дітей та собаку, яких заблокувало в межах їхнього власного домоволодіння внаслідок нічного розливу річки.

А 13 квітня стало відомо, що в Києві та області почалася масштабна повінь. Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський, Броварський райони та приватні ділянки у столиці.