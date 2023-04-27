Похолодание и заморозки до -5: конец недели преподнесет украинцам погодный "сюрприз" (фото)

Погода в Украине в конце недели будет нестабильной. Наряду с похолоданием и заморозками в других регионах прогремят весенние грозы и пройдут теплые дожди.

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В конце недели в Украине ожидается существенное снижение температуры, которое в некоторых регионах будет сопровождаться заморозками. Об этом сообщают Гидрометцентр Украины и синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине в конце апреля — прогнозы от синоптиков

В пятницу, 28 апреля, ночью термометры покажут +2… +7 градусов, на востоке и юго-востоке страны + 7… +12. Метеорологи предупреждают, что в западных регионах возможны заморозки в воздухе, а в Житомирской и Винницкой областях – заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Температура днем в Украине составит +10… +15, в восточных регионах +16… +21 градус. В высокогорье ночью температура упадет 0… -5, а днем поднимется до +3… +8 градусов.

Дожди пройдут в восточной части (с грозами), а также в Полтавской области, в районах и вокруг Днепра, в Запорожье, Херсонской области и в Крыму.

На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, порывистый, немного спокойнее в западных регионах.

28 апреля

В субботу, 29 апреля, похолодание и заморозки расширят свою территорию. Синоптики прогнозируют в большей части страны ночные температуры от 0 до -3 градусов. Теплее будет на Юге +3… +5 и Востоке +7… +12 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +15 по всей территории Украины.

В большинстве областей Украины будет сухо. Небольшие осадки пройдут в прикарпатских регионах и на Волыни. Дожди с грозами прольются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Крыму.

29 апреля

В воскресенье, 30 апреля, ночью отрицательные температуры синоптики обещают в северных и центральных регионах. Теплее всего будет на Востоке +6… +9 градусов. Днем на территории Украины ожидается от +11 до +17.

Что касается осадков, умеренные и слабые дожди пройдут в восточной, южной и западной частях страны.

30 апреля

Погода в Украине в конце апреля — когдо ожидать похолодание и заморозки

В столице и области ночью 29-30 апреля ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов. Объявлен II (оранжевый) уровень опасности. 1-2 мая прогнозируют заморозки на поверхности грунта от 0 до -3 – I (желтый) уровень опасности.

Напомним, 26 апреля, в Прикарпатье выпал снег и разыгралась вьюга. Так, село Сенечев в Ивано-Франковской области превратилось в настоящую зимнюю сказку. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, мела метель.

Напомним, 14 апреля Десна вышла из берегов и подтопила дома людей в Киевской области. Из села Погребы сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива реки.